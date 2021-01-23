شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الشاشات والجوال تصل ل 60 % تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية أهمية كبيرة في المملكة العربية السعودية، نظراً لأنه من أفضل المتاجر المتخصصة في بيع الهواتف المحمولة والشاشات التلفزيونية وبأسعار مناسبة للمواطنين وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أفضل العروض المقدمة من اكسترا. عروض اكسترا الأسبوعية عروض اكسترا على الشاشات 2021م: خصومات اكسترا شاشة توشيبا “32 بوصة” وصل سعرها إلى 479 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 649 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر شاشة توشيبا “40 بوصة إلى 749 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا شاشة كلا برو “32 بوصة” وصل سعرها إلى 449 ريال سعودي، بينما بلغ سعرها قبل العرض إلى 699 ريال سعودي.

شاشة كلاس برو “42 بوصة” بلغ سعرها 749 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1199 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا الاسبوعية شاشة كلاس برو “70 بوصة” بلغ سعرها 2999 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 4999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا شاشة تي سي ال “70 بوصة” بلغ سعرها 3109 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3499 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا شاشة ال جي “65 بوصة” بلغ سعرها 3699 ريال سعودي، بينما سعرها قبل لعرض كان 5599 ريال سعودي.

بلغ سعر شاشة توشيبا “75 بوصة” إلى 4599 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 7499 ريال سعودي.

ال جي “55 بوصة” وصل سعرها إلى 2499 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 3399 ريال سعودي.

شاشة شارب تلفزيون “50 بوصة” بلغ سعرها 1699 ريال سعودي، بينما بلغ سعرها قبل العرض وصل إلى 2499 ريال سعودي.

شاشة توشيبا “43” بوصة وصل سعرها إلى 1199 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1799 ريال سعودي.

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