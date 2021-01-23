نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير خصومات هائلة علي آبل آيباد وايفون بادر بالشراء في اسرع وقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ، تتمتع مكتبة جرير الكبيرة أنها رائدة في عمل خصومات علي المنتجات المتاحة في المكتبة فهي خصومات جبارة وكبيرة وتستحق التجربة بشهادة العملاء الذين قاموا بالشراء فكانت تجربة بالنسبة لهم ناجحة وذلك أن مكتبة جرير تدعم خدمة ما بعد البيع ، اليوم سوف نستعرض أحدث وأكبر خصومات على الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي آبل آيباد و ايفون فتابعوا معي العروض في السطور القليلة القادمة.

عروض جرير على كمبيوتر اللوحي Ipad Mini 5 الجيل الثامن

ابل آيباد ميني 5 كمبيوتر لوحي واي فاي 7.9 بوصة الجيل الرابع 4G مساحة داخلية 256 جيجا بايت 3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر 2449 ريال سعودي متوفر باللون الرمادي، ذهبي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 7.9 بوصة الجيل الرابع 4G مساحة داخلية 256 جيجا بايت 3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر 2449 ريال سعودي متوفر باللون الرمادي، ذهبي. ابل آيباد ميني 5 كمبيوتر لوحي واي فاي 7.9 بوصة الجيل الرابع 4G مساحة داخلية 64 جيجا بايت 3 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بسعر 1799 ريال سعودي متوفر باللون الرمادي، ذهبي.

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خصومات جرير على كمبيوتر اللوحي Apple Ipad الجيل الثامن

آبل أيباد 10.2 بوصة الجيل الثامن كمبيوتر لوحي واي فاي الجيل الرابع 4G سعة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 1899 ريال سعودي متوفر بلون رمادي ( عرض جبار من عروض جرير ).

عروض جرير على كمبيوتر اللوحي Ipad Air 10.2

Apple Ipad Air 10.9 4th Gen كمبيوتر لوحي واي فاي سعة داخلية 64 جيجا بايت بسعر 2799 ريال سعودي متوفر بلون رمادي، أخضر.

كمبيوتر لوحي واي فاي سعة داخلية 64 جيجا بايت بسعر 2799 ريال سعودي متوفر بلون رمادي، أخضر. Apple Ipad Air 10.9 4th Gen كمبيوتر لوحي واي فاي سعة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 3499 ريال سعودي متوفر بلون أزرق، أخضر، وردي ( عرض جبار من عروض جرير ).

خصم جرير علي أحدث الأجهزة اللوحية آيباد برو

آبل آيباد برو 11 كمبيوتر لوحي واي فاي 11 بوصة بسعة داخلية 128 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 3599 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 11 بوصة بسعة داخلية 128 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 3599 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro 11 كمبيوتر لوحي واي فاي 11 بوصة بسعة داخلية 256 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 3999 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 11 بوصة بسعة داخلية 256 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 3999 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة بسعة داخلية 128 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 4449 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة بسعة داخلية 128 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 4449 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 1 تيرا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 7399 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 1 تيرا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 7399 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة بسعة داخلية 256 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 5549 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة بسعة داخلية 256 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 5549 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 256 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 4895 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 256 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 4895 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 512 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 6519 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

كمبيوتر لوحي واي فاي 12.9 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 512 جيجا بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 6519 ريال سعودي متوفر بلون رمادي. Apple Ipad Pro1 11 كمبيوتر لوحي واي فاي 11 بوصة الجيل الرابع بسعة داخلية 1 تيرا بايت بايت ناند فلاش ثماني النواة بسعر 6499 ريال سعودي متوفر بلون رمادي.

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أحدث عروض من جرير على هاتف آبل ايفون 11

آبل ايفون 11 سعة داخلية 265 جيجا بايت الجيل الرابع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت متوفر الآن في عروض جرير بسعر 3499 ريال سعودي متوفر بلون أبيض.

سعة داخلية 265 جيجا بايت الجيل الرابع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت متوفر الآن في بسعر 3499 ريال سعودي متوفر بلون أبيض. آبل ايفون 11 سعة داخلية 128 جيجا بايت الجيل الرابع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت متوفر الآن في عروض جرير بسعر 3299 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر.

سعة داخلية 128 جيجا بايت الجيل الرابع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت متوفر الآن في بسعر 3299 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر. آبل ايفون 11 سعة داخلية 64 جيجا بايت الجيل الرابع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت متوفر الآن في عروض جرير بسعر 3299 ريال سعودي متوفر بلون أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أصفر.

اليوم أستعرضنا أقوي خصومات عروض جرير على الأجهزة اللوحية من آبل ايباد و ايفون 11، نتمنى لكم تجربة رائعة من خلال مكتبة جرير، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.