نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الموفرة عروض حصرية حتى 3 فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الموفرة تستمر حتى 3 فبراير 2021، وخصومات وعروض حصرية على اسعار بعض المنتجات الغذائية المختارة مقدمة للعملاء في عروض هايبر بنده Hyper Panda الحصرية والمميزة، وتشتمل العروض أيضًا على بعض المنتجات العضوية وعروض 1+1، والعديد من التخفيضات على أسعار المنتجات، وتتضمن العروض خصم خاص على شاشة تلفزيون امبكس جلوريا، وأكياس سكر 1 كيلو وأكثر، بالإضافة إلى عروض المنسوجات المنزلية التي يوفرها هايبر بنده hyper panda لعملائه حصريًا وحتى يوم الثلاثاء المقبل 26 يناير 2021، وإليكم صور العروض.

عروض بنده الموفرة

عروض بنده اليوم وحتى يوم 3 فبراير 2021، يقدمها لكم هايبر بنده على بعض المنتجات المختارة حصريًا من هايبر بنده السعودية، أقوى تخفيضات بنده وهايبر بنده السعودية.

عرض 2+1 زجاجة زيت زيتون بكر من الراقي بحجم 250 مل بسعر 12.75 ريال سعودي حصريا من بندة السعودية.

عرض حصري ومميز 1+1 حفائض بامبرز كلوت صندوق متنوع بسعر 104.95 ريال سعودي.

عرض خاص على حليب المراعي 12 × 1 لتر بسعر 37.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

عرض مميز 1+1 على 5 كيلو سكر الأسرة للعبوة بسعر 20.95 ريال سعودي.

أوفر عروض هايبر بنده لهذا الاسبوع زجاجات مياه بيرين 40 زجاجة 330 مل بسعر 15.50 ريال سعودي بدلًا من 21.75 ريال سعودي.

عرض 1+1 على معجون الأسنان كولجيت برو 75 مل بسعر 23.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الموفرة

عروض خاصة ومميزة لمدة 5 أيام بداية من يوم الجمعة 22 يناير 2021، وتستمر العروض حتى يوم الثلاثاء المقبل 26 يناير 2021، في عروض الأسبوع المميزة:

عرض 1+1 مناديل للوجه اونو عبوة إعادة تعبئة (10 عبوة × 180 مناديل) بسعر 29.95 ريال سعودي.

عرض خاص على ورق مطبخ اونو 1+1 28 سم 6 رول + 2 رول هدية بسعر 18.75 ريال سعودي.

عروض بندة السعودية

عروض خاصة وحصرية على بعض المنتجات لمدة 4 أيام بدايةً من اليوم السبت 23 يناير 2021 وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء 26 يناير 2021.