نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض برجر كينج في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الشعب السعودي معروف بعشقه للوجبات السريعة الجاهزة، وخصوصاً أكلة البرجر، حيث تمثل الأكلة الأفضل بالنسبة إلى الجميع أطفال وكبار، ولا يستطيعون مقاومتها في أي مكان، وبالأخص عندما يكون المطعم أفضل مطاعم المملكة، فالأمر يصبح غير مقاوم أبدا، حيث يصبح الإطلاع على العروض عبر الإنترنت هو أفضل شيء يمكن صنعه لتناول برجر أفضل وأرخص، ومن ضمن تلك المطاعم الحائزة على إعجاب الكثير من المواطنين مطعم برجر كينج حيث يتساءل المواطنين دوما عن عروض برجر كينج الجديدة لكي يستطيعوا تناول الوجبات الأضمن والأرخص، وفي مقالنا تحديدا تحصل على العروض الأجدد والأرخص فتابع.

عروض برجر كينج

محبين البرجر في كل مكان، ولا يمكنك أن تجد من لا يفضل تناول البرجر عن تناول أي وجبة أخرى، وخصوصاً عندما تقدم من أفضل مطعم في المملكة وهو مطعم برجر كينج، حيث يستفسر مواطنين كثيرين عن عروض برجر كينج نظراً لأنه الأفضل، ولهذا قدمناها لكم في السطور القادمة:

وجبة العائلة: وتلك الوجبة تتكون من 2 برجر دجاج، 2 وابر جونيور، 1 وابر، 1 تشيكن رويال، و6 عبوات كوكاكولا، وسعر تلك الوجبة هو 55 ريال سعودي.

عرض محبين الدجاج: وفي هذا العرض يتم تقديم 1 دجاج ديلوكس حار، 1 وابر دجاج، 1 دجاج رويال، 2 كرسبي تشكين، بطاطا ذات حجم عائلي، 25 لتر مشروب غازي، وتلك الوجبة تأتي بسعر 65 ريال سعودي.

عرض محبين اللحوم: وفي هذا العرض يتم تقديم 2 قطعة وابر، مع 2 قطعة وابر جونيور، قطعة دوبل وابر، قطعة برغر ستيك هاوس، بطاطا عائلية مع 25 لتر من أي مشروب غازي، وهذا كله بسعر 65 ريال سعودي.

أكثر الوجبات المطلوبة في برجر كينج

توجد عدة وجبات يتم طلبها بشكل كبير في برجر كينج، وهي كالآتي:

دجاج التارو: تلك الوجبة يحصل فيها الشخص على 2 شريحة دجاج مع 2 شريحة جبن، ومايونيز وخس، وتأتي بسعر 18 ريال سعودي.

دجاج كرسبي: تلك الوجبة يتم الحصول فيها على شريحة من الدجاج، ومايونيز وخس، وتأتي بسعر 18 ريال سعودي.

كرسبي تشيكن ساندويتش بسعر 14 ريال سعودي، ويأتي في تلك الوجبة ساندويتش بشريحة دجاج بالإضافة إلى الحس و المايونيز.

نظراً لأن مطعم برجر كينج من أفضل المطاعم الموجودة بالسعودية ومصر والكويت، فمن الطبيعي أن يتساءل المواطنين عن أجدد عروض برجر كينج ودور مقالنا هو توضيح أجدد العروض وأكثر الوجبات طلبا في المطعم وهذا بالفعل ما قدمناه، نتمنى أن نكون وفرنا معلومات مهمة ومميزة.