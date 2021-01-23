شوف منيو الطازج : وجبات وأسعار مطاعم الطازج

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عمر شويل - جدة إن قائمة طعام منيو الطازج مميزة للغاية حيث يكون للمطعم شعبية كبيرة بين الجميع، ويعود تأسيس مطعم الطازج لعام 1989 وكان المطعم وقتها هو أول المطاعم المخصصة في الدجاج الطازج في المملكة العربية السعودية، فإن المطعم يعمل دائما على تقديم وجبات الدجاج الطازجة المتجانسة مع البهارات والتوابل مثل الزنجبيل والليمون والفلفل، وشويها.

منيو الطازج

يكون المنيو محتوي على وجبات وأنواع متعددة من الطعام، إلى جانب توفير الأسعار وتقديم العروض والخصومات على الوجبات، فيتوافر لدى المطعم وجبة “برجر اللحم، أرز الدجاج، سندوتشات مختلفة الأطعمة”، ويكون السر في تنوع الأكلات المقدمة إلى العملاء هو محاولة من المطعم لإرضاء كافة الأذواق من الأفراد، حيث يستطيع أن يجد كل عميل ما يرغب في تناوله.

قائمة أسعار منيو مطعم الطازج

كان افتتاح أول مطاعم المملكة العربية السعودية في عام 1989 ميلادياً، وكان يعرف بإسم طازج أو “taza”، حيث أنه موجود في مدينة مكة المكرمة، وكانت فكرة هذا المطعم مبنية على توريد دجاج يكون طازج من مزرعة مخصصة في الدواجن، فإن ما يميز الدجاج في هذا المطعم متبل مع بهارات وتوابل مميزة تجعل مذاقه مميز، وقد وصلت عدد المطاعم إلى 100 مطعم بمنطقة الشرق الأوسط.

وجبات وأسعار مطاعم الطازج

سلسلة مطاعم الطازج التي تقدم الكثير من الأصناف والوجبات المميزة، تكون محبوبة كثيراً من شعب المملكة العربية السعودية، وتتمثل الوجبات المقدمة من المطعم كما يلي:

وجبة الفروج، وهي تشمل دجاجة مشوية، بالإضافة إلى الأرز والطحينة، ورغيف من العيش، وتكون بسعر 21 ريال سعودي.

وجبة بروست، تشمل ثلاثة قطع من الفراخ، تكون البطاطس والخبز والثومية بجانبها، تصل إلى سعر 16 ريال سعودي.

وجبة تكا، عبارة عن دجاج تكا، بجانبه البطاطس وصوص الثوم اللذيذ، مع مياه غازية، تكون سعر الوجبة 20 ريال سعودي.

برجر العربي، وهي وجبة تكون عبارة برجر إما بالخبز الأسمر أو الخبز الأبيض مضاف إليه الخس والبطاطس، وشرائح من الطماطم والمياه الغازية، يصل سعرها إلى 17 ريال سعودي.

ساتيه، تتكون هذه الوجبة من ساتيه يكون مشوي، يقدم معه الأرز والصوص وعصير أو المياه الغازية، يصل سعر الوجبة إلى 16 ريال.

ناجتس، تتضمن هذه الوجبة 10 قطع من دجاج ناجتس، إلى جانبها البطاطس وعصير أو مشروب، يصل سعرها إلى 17 ريال.

قدمنا إليكم في هذا المقال قائمة منيو الطازج والتي تعتبر أفضل المطاعم المعروفة في المملكة العربية السعودية، بتقديم أشهي وألذ الوجبات المجهزة من الدجاج، حيث توسع انتشار المطعم وأصبح له الكثير من الفروع الأخرى في عديد من بلدان الوطن العربي.