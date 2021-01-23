نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مرسيدس بنز الفئه اس “تصميم مرسيدس بنز الفئه اس الخارجي والداخلي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل عشاق السيارات حول العالم نقدم لكم الآن مرسيدس بنز الفئه اس النوع الأفضل من السيارات للعام الحالي، حيث طرحت شركة مرسيدس بنز في الأسواق الفئة الجديدة من السيارات وهي فئة اس، حيث تتميز هذه السيارات بأنها أفضل سيارات لعام 2021م، كما تتميز تلك النوعية من السيارات بمزايا متعددة سواء في التصميم أو في الأبعاد أو في الحجم فهي مختلفة كل الاختلاف عن أي فئة أخرى من مرسيدس.

تصميم مرسيدس بنز الفئه اس الخارجي

إن تصميم السيارة الخارجي يصنف ضمن التصاميم الرياضية الايروديناميكية، حيث تم اضافة بعض التغييرات البسيطة في شكل السيارة الخارجي حتى تصبح سيارة من العصر الجديد، ويتميز تصميم السيارة الخارجي عن السيارات السابقة في الآتي:

أصبح غطاء محرك السيارة أطول.

وأصبحت الإطارات والمصابيح أكثر وضوحا من قبل، الجنوط ذو قياس 21 بوصة.

عمود C في السيارة أصبح يتدفق بشكل سلس أكثر من السابق.

ولأول مرة في سيارات مرسيدس بنز الفئه اس يتم توفير المصابيح الخلفية الأفقية التي تساعدكم عند ركن السيارة.

لقد أصبحت المقابض متداخلة مع جسم السيارة بشكل مثالي ورائع.

وجود الشرائط الهوائية ساهم في تحسين اندفاع الهواء في السيارة.

تصميم السيارة من الداخل

لقد حسنت شركة مرسيدس تصميم السيارة الداخلي للغاية، حيث أصبحت السيارة ذات تصميم داخلي فخم للغاية، كما يوجد به وسائل اتصال وترفيه ومزايا غير مسبوقة في السيارات السابقة، حيث تضمن التصميم الداخلي للسيارة من الفئة الجديدة التالي:

تم توفير شاشة لمس تقترب من 13 بوصة، كما أنها لافتة للانتباه جدا، حيث يتم الالتفات إليها بمجرد الدخول إلى صالون السيارة، ومن ضمن مزايا الشاشة هو إمكانية خروجها وطفوها من الكونسول المتوسط.

يوجد بالسيارة من الداخل 27 مفتاح، وهذا العدد أقل من الإصدارات السابقة للسيارة، ولكن يمكن تأدية بقية الأشياء عبر التحكم الصوتي أو عبر اللمس.

هناك 4 فتحات جديدة من أجل تهوية السيارة، تتسم بالشكل الأنيق، تتسم تلك الفتحات بالوضع أفقي.

إصدارات مرسيدس بنز الفئه اس

توجد بعض الإصدارات من هذه الفئة من السيارات، حيث صرحت شركة مرسيدس عن الإصدارات الجديدة كليا من السيارات، وكانت تلك الإصدارات كالتالي:

اس 500 سيدان.

اس 580 سيدان.

اس 560 سيدان.

اس 560 كابورليه.

إن السيارات عشق لا ينتهي وخاصةً عند الشباب فهي الطموح الذي يسعى إليه كل شاب، ويسعون دوما إلى التعرف على مزايا السيارة وعيوبها قبل أن يقوموا بشرائها، ولكي نساعد الشباب في هذا وفرنا لهم أفضل سيارات هذا العام وهي مرسيدس بنز الفئه اس نتمنى أن تناسبكم وتعجبكم.