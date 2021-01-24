شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات وخصومات على الأجهزة الكهربائية تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية تقدم فروع اكسترا الإضافية العديد من الخصومات ضمن نطاق الخصومات التي تقدم لاستقبال عام 2021، وستستمر الميزة لبضعة أيام حتى نفاد الكمية، تحت هذا الشعار تقدم لنا اكسترا العديد من عروض الأسعار المختلفة والمتنوعة للمنتجات التي تناسب أذواق الجماهير وخاصة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة وهي الآن تقدم خصومات كبيرة جدًا ولفترة محدودة. عروض اكسترا اليوم خصومات اكسترا على الأفران من أكسترا: خصومات اكسترا لاجيرمانيا فرن، وشواية غاز مقاس 90×60 سم، خصم 18٪ بسعر 3199 ريال سعودي بدلاً مت 3899 ريال سعودي

تنزيلات اكسترا سيمفر موقد غاز، 90 × 60 سم، أمان كامل، ستانلس ستيل، بسعر 2199 ريال سعودي.

لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز، 80×50 سم، 5 شعلات غاز، خصم 17٪ بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي.

لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز وكهربائي، 90×60 سم، خصم 10٪ بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.

ميتاج، موقد كهربائي 4 عيون لفات سلك، أبيض، بسعر 3399 ريال سعودي.

إل جي، موقد كهربائي، 30 بوصة، 4 عيون، 1 عين تسخين، 6.3 قدم، ستانلس، خصم 25٪ بسعر 4699 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي.

إل جي فرن كهربائي، 4 عيون سيراميك، 1 عين تسخين، 6.3 قدم، ستيل، خصم 36٪ بسعر 3799 ريال سعودي بدلاً من 5899 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية تنزيلات اكسترا على لاجيرمانيا فوتورا موقد غاز، 90×60 سم، 5 شعله غاز، خصم 11٪ بسعر 4199 ريال سعودي بدلاً من 4699 ريال سعودي.

عروض اكسترا الأسبوعية جنرال إليكتريك، موقد كهربائي، 30 بوصة، 4 عيون، أسود، خصم 35٪ بسعر 3899 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي.

جنرال إليكتريك، موقد كهربائي، 30 بوصة، 4 عيون، ستانلس، خصم 35٪ بسعر 3849 ريال سعودي بدلاً من 5899 ريال سعودي.

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