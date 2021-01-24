نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والمجمدات تصل ل 50% لمدة 4 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية مهرجان خصومات بنده لا ينتهي أصبح عرض السلع في المملكة العربية السعودية اليوم والخصومات على البضائع في المملكة العربية السعودية موضوعًا في الوقت الحالي، سنناقش اليوم عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية وأكبر عروض يقدمها الهايبر على جميع السلع والمواد الغذائية المختلفة والفواكه والخضروات الطازجة وغيرها الكثير والكثير من منتجات تقدمها هايبر ماركت بنده بجميع فروعها. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على اللحوم الطازجة: تخفيضات بنده فخذ خروف أسترالي بالعظم، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 44.75 ريال سعودي.

تنزيلات بنده موزة غنم بالعظم أسترالي، بسعر 41.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم، بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

كفتة بقري برازيلي، وزن 1 كيلو،بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي، وزن 1 كيلو، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي، وزن 1 كيلو، بسعر 32.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

لحم جمل بدون عظم، وزن 1 كيلو، بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 53.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على قطع جمل بالعظم، وزن 1 كيلو، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية فخذ خروف نعيمي، وزن 1 كيلو، بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

خروف جورجي، وزن من 16 الي 20 كيلو جرام، بسعر 999 ريال سعودي بدلاً من 1419.95 ريال سعودي.

خروف جورجي، بسعر 510 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي.

كتف خروف نعيمي، بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على اللحوم والمجمدات تصل ل 50% لمدة 4 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.