شوف عروض العثيم الأسبوعية تحطيم الأسعار تخفيضات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية وعرض سوق العثيم لاستقبال العام الجديد، يقدم العثيم عروض لا تنتهي أبدًا، وأيضاً عبد الله العثيم يقدم عروض طعام يومية، لذلك يجب الاستفادة من هذه الفرصة والاستفادة من عروض العثيم الترويجية لشراء البضائع التي تحتاج إليها سنذكر لكم في هذا المقال الخصم الذي تقدمه شركة العثيم لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم على المنتجات الغذائية المعلبة: تخفيضات العثيم كريمة طبخ بريزيدن، وزن 1 لتر، بسعر 21.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مفروم السعودية غنم/بقر، وزن 400 جرام، بسعر 3.25 ريال سعودي بدلاً من 4.50 ريال سعودي.

بطاطس لامب وستون شرائح، وزن 1 كيلو، بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 10.25 ريال سعودي.

دجاج دو مجمد، وزن 1300 جرام، بسعر 131.95 ريال سعودي بدلاً من 166.95 ريال سعودي.

خضار مشكل/ بامية، مونتانا فاين مجمدة، وزن 400 جرام، بسعر 3.95 ريال سعودي للكيس.

جبن بريزيدن شرائح توست/ موزاريلا، وزن 200 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 9.75 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على جبن بريزيدن موزاريلا بيتزا، وزن 200 جرام، بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية أسماك سمك فيليه أبيض وزن 1 كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي، روبيان كبير وزن 400 جرام بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 52.75 ريال سعودي.

أسماك سمك فيليه أبيض وزن 1 كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال سعودي، روبيان كبير وزن 400 جرام بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 52.75 ريال سعودي. دجاج داري مجمد ×10 وزن 1200 جرام بسعر 120.95 ريال سعودي بدلاً من 157.95 ريال سعودي، وزن 1100 جرام بسعر 117.75 ريال سعودي بدلاً من 153.95 ريال سعودي.

مفروم غنم/ دجاج داري، وزن 400 جرام، بسعر 5.50 ريال سعودي.

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