نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة سكار تي في scare TV الجديد 2021 لمتابعة أجدد أفلام الرعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة سكار تي في scare TV، يبحث الكثير من محبي ومتابعي قناة سكار تي في عن التردد الجديد الخاص به على القمر الصناعي نايل سات، حيث تم تغير ترددها مؤخراً في بداية عام 2021 وقد أعلنت إدارة القناة أن السبب وراء تحديث ترددها هو توفير محتوى متميز بجودة عالية جداً للصوت والصورة وأفضل إشارة بث على النايل سات، وسوف نتابع معكم الآن متابعينا الكرام تردد قناة سكار تي في.

قناة سكار تي في scare TV

تعتبر قناة سكار تي في واحدة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في عرض الأفلام الأجنبية الرعب، حيث تقدم القناة محتوى حصري وفريد عبر شاشتها، والتي تنقل المشهد لعالم الإثارة والتشويق، وحرصت قناة سكار أن توفر للمشاهد العربي كل ما يفضل الاستمتاع به ومشاهدته من أفلام متميزة وشيقة بأسلوبها الخاص الجذاب، وتقدم محتواها مترجمة باللغة العربية حتى يستطيع المشاهد فهم أحداث الأفلام بشكل أسهل.

تردد قناة سكار تي في 2021

مازالت قناة scare TV تحتل مكانة كبيرة جداً بين القنوات المنافسة بالرغم من وجود عدد كبير من القنوات التي تقدم محتوى يشبه محتواها، ولكنها تتميز عن غيرها بتوفير المحتوى الحصري الشيق والممتع، واتباع التقنيات الحديثة للبث بجودة عالية، ولاستقبال قناة سكار تي في عليكم ضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بكم وترددها هو:

القمر الصناعي: 10872.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

والجدير بالذكر أن قناة سكار تي في تحرص على اختيار أفلام الرعب الحاصلة على جوائز الأوسكار والتي تحظى بشعبية كبيرة جداً في العالم كله.