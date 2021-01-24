شوف عروض العيسائي للأجهزة المنزلية الكهربائية

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عمر شويل - جدة يقدم العيسائي عروض مختلفة ومتنوعة الماركات على الأجهزة المنزلية الكهربائية بسعر منخفض ،ويوجد مع بعض هذه الاجهزة هدايا مجانية تعرف علىعروض العيسائي للأجهزة المنزلية الكهربائية. عروض العيسائي للأجهزة المنزلية الكهربائية “عروض العيسائي للأجهزة الكهربائية على الشاشات TCI” شاشة تي سي ال 50 بوصة، بسعر 1339 ريال بدلا من 1499 ريال ويصرف معها هدية مجانية باور كيوب خمس منافذ 1.5 متر . المواصفات : دقة شاشة عالية ، سماعتين مدمجتين، يمكنك التحكم في الجهاز عن بعد عن طريق الأوامر الصوتية،يمكن استخدام سماعات الرأس، نظام تشغيل أندرويد، يمكن توصيل الشاشة لاسلكيا بجهاز الجوال الخاص بك والتحكم في مشاهدة كل ما يحتويه من فيديوهات وصور من خلال الجوال ، تشغيل تطبيقات جوجل من العاب وفيديوهات وافلام، يوتيوب، نيتفليكس لتشغيل البرامج والافلام.

شاشة تي سي ال 55 بوصة، بسعر 1.999 ريال بدلا من 2897 ريال، ويصرف معها هدية مجانية باور كيوب خمس منافذ 1.5 متر .

شاشة تي سي ال 75 بوصة، بسعر 13999 ريال بدلا من 14949 ريال ، يصرف معها هدية مجانية باور كيوب خمس منافذ 1.5 متر . “عروض العيسائي للأجهزة الكهربائية على شاشات باناسونيك” شاشة باناسونيك 32 بوصة، بسعر 449 ريال بدلا من 749 ريال .

شاشة باناسونيك 50 بوصة، بسعر 949 ريال بدلا من 1030 ريال . عروض الثلاجات ثلاجة تي سي ال 19 قدم، بسعر 2499 ريال بدلا من 2900 ريال . المواصفات 19 قدم، 538 لتر، تقنية العاكس، يعطي لك ميزة التحكم الإلكتروني من خلال الشاشة الخارجية، فريزر علوي، اللون فضي ، ضبط انذار عند فتح الباب.

ثلاجة اثنين باب باناسونيك 18 قدم، بسعر 2299 ريال بدلا من 2900 ريال . عروض العيسائي للأجهزة الكهربائية على فرن غاز سيمفر فرن غاز سيمفر 1499 ريال بدلا 1679 ريال . المواصفات : مقاس الفرن 60×90 سم ، سعة الفرن 110 لتر ،إشعال ذاتي ، 5 شعلة، أمان كامل، اضاءة للفرن ، مصنوع الفرن من الزجاج الثلاثي الأمن. أهم تخفيضات الغسالات غسالة حوضين باناسونيك، 10 كيلو، بسعر 1300 ريال بدلا 1650 ريال . المواصفات : حوض غسيل 10 كيلو ، حوض تنشيف 8 كيلو، اللون أبيض، صنع في اندونيسيا

غسالة اتوماتيك نظام فتح علوي 13.5 كيلو ، بسعر 2800 ريال بدلا من 4199 ريال . المواصفات : اللون ابيض ، يوجد بها قفل امان للاطفال، شاشة عرض علوية للتحكم في درجة الحرارة ونظام التشغيل لوحة التحكم ديجيتل . “عروض العيسائي للأجهزة الكهربائية على المكنسة “ مكنسة باناسونيك بسعر 799 ريال بدلا من 1039 ريال ويصرف معها هدية مجانية فوهة اضافية . المواصفات 2200 واط ، يوجد بها فلتر مضاد للبكتريا، يوجد لها قطع لتنظيف الزوايا والمفروشات ، لها سلك طويل يصل 8 أمتار.

مكنسة باناسونيك، 2300 واط، بسعر 950 ريال بدلا من 1000 ريال يصرف معها هدية مجانية فوهة اضافية..

مكنسة تنظيف بالبخار هوفر 1600 واط ، بسعر 580 ريال بدلا 700 ريال . “عروض العيسائي على الأجهزة الكهربائية على أجهزة تحضير الطعام ” جهاز تحضير الطعام باناسونيك، 1025 واط، بسعر 250 ريال بدلا من 280 ريال . المواصفات : يعمل على تسوية الارز والكبسه، سعته 3.2 لتر، يحافظ علي درجة حرارة الطعام لمدة 5 ساعات ، مقاوم للصدأ ،بعد تحضير الطعام يتوقف تلقائيا . تخفيضات على المكيفات مكيف جدار تي سي ال، بسعر 1449 ريال بدلا من 1839 ريال .

مكيف جدار باناسونيك، بسعر 2499 ريال بدلا من 3100 ريال .

مكيف جدار روى، بسعر 3799 ريال بدلا من 4489 ريال .

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