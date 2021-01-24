نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده لأقوى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم مجموعة بنده هايبر بنده مهرجان العروض في الأسبوع الرابع من العام الجديد 2021 على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بخصومات وعروض حقيقية لا تقبل المنافسة مع إمكانية ربح عربة تسوق بقيمة 20 ألف ريال سعودي، عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع تمثل فرصة عظيمة للتسوق وليست فقط على الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية ولكن أيضاً على السلع الغذائية والأدوات الشخصية والسلع الاستهلاكية والعديد من المنتجات التي لا غنى عنها في أي بيت فبادروا بالذهاب إلى اقرب فرع من فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية للاستفادة من هذه العروض الرائعة. عروض بنده الأسبوعية على الأدوات المنزلية: غلاية ستانلس ستيل جيباس سعة 1.8 لتر بسعر 39 ريال سعودي بدلا ًمن 65 ريال.

غلاية كهربائية فيليبس بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 175 ريال.

غلاية كهربائية ارابتي بسعر 45 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

ماكينة حلاقة الشعر كليك أون بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

مكواة بخار جيباس بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.

مكواة بخار تيفال بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

موزع مياة دورا بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 469 ريال.

ثلاجة جيباس باب واحد 110 لتر بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 605 ريال.

مكنسة كهربائية كليك أون بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

طقم زبديات رويال باسباتشي 6 قطع بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

قلاية عميقة لامبارت متوفرة بمقاسين 28 و 30 سم بسعر 22 و 23 ريال سعودي.

كرسي أو طاولة قصيرة ريجينا كوسموبلاست بسعر 32 أو 48 ريال سعودي بدلاً من 41 أو 61 ريال.

طقم كاسات شاي باسباتشي 6 قطع بسعر 16 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

طقم كاسات لومينارك 6 قطع بسعر 16 ريال سعودي بدلاً من 27 ريال.

مصيدة حشرات كليك أون 18 وات بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من 170 ريال.

صندوق للرحلات كيب كولد متوفر بأحجام مختلفة وبأسعار تبدأ من 119 وحتى 199 ريال سعودي.

مكعبات فحم الشرقية بسعر 12 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

كرتونة فحم الشرقية 4 كيلو جرام بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 39.50 ريال. مهرجان عروض الأجهزة الكهربائية: مهرجان عروض بنده على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وشاشات التلفزيون بأوفر الأسعار وأفضل العروض في المملكة العربية السعودية. تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة بسعر 2,299 ريال سعودي بدلاً من 3,066 ريال.

كرت ذاكرة مايكرو كليف بأحجام مختلفة يبدأ بسعر 10 وحتى 35 ريال سعودي.

حبر طابعة اتش بي ملون أو أسود بسعر 49 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي إل أندرويد 55 بوصة بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

تلفزيون دورا 58 بوصة بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 1,899 ريال.

تلفزيون توشيبا 58 بوصة بسعر 1,899 ريال سعودي بدلاً من 2,199 ريال.

سماعات بعجلات إمبكس بسعر 219 ريال سعودي بدلاً من 322 ريال.

سماعات جيباس 5.1 بسعر 125 ريال سعودي بدلاً من 186 ريال.

جوجل كروم كاست 3 بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,699 ريال.

تلفزيون إمبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,409 ريال.

مضخم صوت سوني بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من 492 ريال.

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