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عمر شويل - جدة عروض العثيم هايبر ماركت، أسواق عبدالله العثيم من أقوى 31 شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية وفي العدد الخاص لشهر نوفمبر تم الإعلان عن الدولة بالتزامن مع انعقاد قمة مجموعة العشرين، وقد سلط الموضوع الضوء على هذا الموضوع ومن أفضل الشركات السعودية شركة أسواق عبد الله العثيم من بين أفضل 100 شركة في الشرق الأوسط؛ حيث تشتهر بسخاء العروض مثل عروض العثيم الاسبوعية، تخفيضات العثيم، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم اليوم الاثنين، اسعار العثيم الطازج المغرية، عروض الجوالات في العثيم، و غيرها. عروض العثيم الاسبوعية على المعلبات عروض العثيم تونة فيكتو خفيف سندوتش، وزن 185 جرام، فقط بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال سعودي.

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