نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات الدانوب في السعودية يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات الدانوب في المملكة السعودية، وتعد شركة الدانوب هي أحد أهم شركات تجارة الجملة والتجزئة في المملكة السعودية كما تمكنت شركة الدانوب والتي يرجع تأسيسها عام 1987 وقد تمكنت شركة الدانوب من تكوين قاعدة كبيرة لها من العملاء والذين ينتظرون بفارغ الصبر كل العروض والتخفيضات التي تقوم بها شركة الدانوب المميزة في الأسعار والجودة والتعرف على اخر عروض وتخفيضات الدانوب تابع القراءة.

عروض الدانوب بالسعودية

تقدم مجموعة شركات الدانوب العديد من التخفيضات على المنتجات الغذائية؛

جرين فارمز أرز وزن 5 كيلو ب29 بدل 41 ريال، كويكر نصف 500جم ب5 بدلا 11 ريال، برطمان زيت جوز الهند العضوي 225 جم ب 25 بدل 36 ريال، تروبيكانا سلم عدد 25 ظرف ب8 بدل 12 ريال، المراعي حليب 12 عبوة ب38 بدل 45 ريال، داناو عصير باللبن عدد 6 عبوات ب7 بدل 10 ريال.

عروض الدانوب على الخضروات والفاكهة

سوف نوضح لكم من خلال سطور أسعارالخضروات والفواكه من خلال العروض المقدمة من خلال الدنواب وهي:

كيلو خيار ب4 ريال، كيلو بطاطس ب 4 ريال، كيلو طماطم ب4 ريال، كيلو فلفل رومي ب5 ريال، كيلو خس ب4 ريال، كيلو جزر ب4 ريال، كيلو مانجو ب 10 ريال، كيلو برتقال ب4 ريال، كيلو فاصوليا خضراء ب5 ريال، علبة مشروم ب7 ريال، كيلو تفاح ب 8 ريال، كيلو يوسفي ب4 ريال.

عروض الدانوب على المخبوزات

كيكة جلاكسي ب85 ريال، كيكة سنيكرز ب85 ريال، كيكة بافاريا ب120 ريال، كيكة ريد فيلفت ب100 ريال، تشيز كيك ب 6 ريال، كيك انجليزي بالشوكولاته ب 15 ريال، بيتي فور وزن كيلو ب60 ريال، ميني كب كيك ب6 ريال، مخبوزات متنوعة لبنة أو جبنة أو زعتر ب6 ريال، ميني معجنات مشكلة وزن كيلو ب50 ريال، ميني كيك تورتيلا متنوع ب6 ريال.