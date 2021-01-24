نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات و عروض أسواق الجزيرة السعودية يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات وعروض اسواق الجزيرة في المملكة السعودية تعتبر أسواق الجزيرة ماركت من ضمن أقوى الأسواق التجارية المتواجدة على أرض المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بعروضها وخصومات التي لا مثيل لها كما أن جودة منتجاتها وأسعارها التنافسية جعلت منها أحد الأسواق التجارية التي يفضل الذهاب اليها المستهلكين والعملاء، ويتعرف على تلك الخصومات والعروض تابع القراءة.

خصومات أسواق الجزيرة السعودية

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادة الأسعار كالاتي:

مياه شرب بيرين 24 زجاجة 330 مل ب 10 ريال، أرز سيلا 10 كجم ب35 بدل 50 ريال، زيت نور عدد 2 عبوة لتر ونصف ب30 ريال، تونة ريوماري 2 قطعة 160 جم ب 15 ريال بدل 30 ريال، مكرونة سيزر 500 جم 5 عبوات ب 5 ريال، نسكافيه كلاسيك قهوة ب20 ريال.

كيلو بصل ب4 ريال، كيلو زنجبيل طازج ب10 ريال، كيلو فلفل الوان ب 9 ريال، كيلو برتقال ب 4 ريال، كيلو كمثرى ب7 ريال، كيلو موز ب3 ريال وربع.

دجاج التنمية 900 جم ب 8 ريال، التنمية صدور دجاج خالي من العظم ب 450 جم ب17 وربع ريال، دجاج كاملة وزن كيلو ب15 ريال، كيلو سجق ب 35 ريال، كيلو لحم عجل بالعظم ب40 ريال، كيلو كتف او فخذ روماني ب63 ريال.

كيلو سمك سالمون ب45 ريال، سمك سالمون ستيك وزن كيلو ب60 ريال، سمك سالمون وزن كيلو 80 ريال، كيلو سمك طلاح ب10 ريال، كيلو سمك بلطي ب 23 ريال، سمك قاروص وزن كيلو ب25 ريال.

عروض أسواق الجزيرة ماركت

فراولة مونتانا وزن كيلو 2 كيس ب 15 ريال، سمك فيليه سيبلو وزن كيلو ب25 ريال، جبنة حلوم هاجدو وزن 240 جم ب10 ريال، جبنة دوبل كريم أو جبن قشطة بريزدون 900 جم ب20 ريال، كريمة للخفق بريزيدن لتر ب 20 ريال، تويستر وكريستي 2 كيلو ونصف ب29 ريال.