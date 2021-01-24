نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات في جرير على الهواتف الذكية من سامسونج.. تعرف على اسعار جرير لموديلات جوال سامسونج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير، أعلنت jarir bookstore مكتبة جرير اليوم عن عروضها الخاصة بخصومات هواتف سامسونج المحمولة في مختلف فروع مكتبات جرير، أما عن الهدايا التي تقدمها أسواق جرير فإن الخصومات و تخفيضات جرير مهداة على الهاتف المحمول الذي توفره مكتبة جرير، وقد عُرفت مكتبة جرير منذ وقت مبكر بالمملكة العربية السعودية كما أن فروعها العديدة في الخليج العربي معروفة جيدًا، وقد تم افتتاح الفرع منذ عام 1974. يتابع مواطنو ووافدة المملكة عروض الجوالات في جرير، كود خصم جرير، عروض جرير اليوم، تقسيط جوالات جرير، التقسيط من جرير، لابتوب جرير، و غيرها. عروض جرير للجوالات السامسونج عروض الجوالات في جرير قامت جرير بخصم أول هاتف جوال Samsung Galaxy S 21-LTE الذي يدعم شبكة 5G الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت، ولون الهاتف رمادي، وسعر الهاتف في العرض الحالي هو 3549 ريال سعودي، السعر يشمل الضرائب والهدايا المقدمة مع الهاتف المحمول بمبلغ 3188 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات تقدم جرير اليوم دعمًا لشبكة 5G على هاتف Samsung S 21-LTE Plus، وسعة تخزين للهاتف المحمول بسعة 128 جيجا بايت، ولون الهاتف الأسود الوهمي، ويظهر السعر الحالي للهاتف 3999 ريال سعودي، السعر شامل الضرائب والهدايا المسلمة للهاتف بقيمة 3188 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير جرير موبايل تقدم الهاتف المحمول الرابع من سامسونج، وهو الهاتف المحمول Galaxy CX Plus S21-LTE، والذي يدعم أيضًا شبكة 5G للاتصالات 5G، وسعة تخزين 128 جيجابايت للهاتف المحمول، ولون الهاتف المحمول الفضي، والسعر الحالي للهاتف المحمول هو 3999 ريال سعودي شامل الضريبة، تشمل هدايا بقيمة 3188 ريال سعودي. عروض الجوالات في جرير عروض جرير على الجوالات عروض جرير على الهاتف هو Samsung Galaxy S21-LTE Ultra، والذي يدعم شبكة 5G، ومساحة تخزين 128 جيجابايت للهاتف، ولون الهاتف أسود، والسعر الحالي 5199 ريال سعودي، والسعر شامل الضرائب والهدايا بقيمة 3364 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم تقوم جرير بخصم هاتف Samsung Galaxy S 21-LTE Ultra، ويدعم هذا الهاتف شبكة 5G، وسعة تخزين 512 جيجابايت، ولون الهاتف Phantom Silver، وسعر الهاتف الحالي 5899 ريال سعودي، والسعر شامل الضريبة، ويتضمن الهاتف هدية بقيمة 3364 ريال سعودي.

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