نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض جرير على جوالات آبل ايفون 2021 بخصومات هائلة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير ، مكتبة جرير ليست فقط مكتبة بل تقدم أقوي عروض بداية العام على الجوالات المختلفة من شركة هواوي وسامسونج وآبل وسوني وشاومي ولينوفو، كما تقدم الكثير من الخصومات والعروض على الكثير من المنتجات الأخري مثل الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والتابلت والساعات الذكية وعلى الأدوات المكتبية والمدرسية، يمكنك الشراء الآن للاستفادة من عروض جرير للجوالات ، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أحدث عروض جرير على جوالات آبل ايفون في السعودية، والتعرف على اسعار الجوالات في جرير ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض جرير على آبل ايفون 12 برو ماكس

آبل ايفون 12 برو ماكس ، بسعة 512 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي، بسعر 6699 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون 12 برو ماكس ، بسعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق المحيطي، بسعر 5699 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون 12 برو ماكس ، بسعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق المحيطي، بسعر 5199 ريال سعودي شامل الضريبة .

عروض جرير على آبل ايفون 12 برو

آبل ايفون 12 برو ، بسعة 512 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والأزرق، بسعر 6199 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون 12 برو ، بسعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق المحيطي، بسعر 5199 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون 12 برو ، بسعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الفضي والذهبي والأزرق المحيطي، بسعر 4699 ريال سعودي شامل الضريبة .

خصومات مكتبة جرير جوالات على آبل ايفون 12 ميني

آبل ايفون 12 ميني ، بسعة 256 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، بسعر 4049 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون 12 ميني ، بسعة 128 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، بسعر 3549 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون 12 ميني ، بسعة 64 جيجا بايت الجيل الخامس، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر والأزرق والأخضر، بسعر 3299 ريال سعودي شامل الضريبة .

خصومات جرير جوالات على آبل ايفون se

آبل ايفون اس اي الإصدار الثاني، بسعة 256 جيجا بايت الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر، بسعر 2499 بدلا من 2629 ريال سعودي شامل الضريبة .

عروض مكتبة جرير جوالات آبل ايفون اس اي الإصدار الثاني، بسعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر، بسعر 2099 بدلا من 2149 ريال سعودي شامل الضريبة .

آبل ايفون اس اي الإصدار الثاني، بسعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر، بسعر 2099 بدلا من 2149 ريال سعودي شامل الضريبة . آبل ايفون اس اي الإصدار الثاني، بسعة 64 جيجا بايت الجيل الرابع، متوفر باللون الأسود والأبيض والأحمر، بسعر 1899 ريال سعودي شامل الضريبة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أحدث عروض جرير على جوالات آبل ايفون في السعودية، اغتنموا الفرصة وبادروا بالشراء للحصول على تلك الخصومات الجبارة .