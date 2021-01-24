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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، يعد هايبر بنده واحد من أفضل الأسواق السعودية التي تقدم عروض وتخفيضات على كافة السلع والمنتجات؛ حيث تشمل عروض هايبر بنده السلع الغذائية و المعمرة، والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة في كافة الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، وذلك في سبيل جذب مزيد من العملاء، وتستمر عروض هايبر بنده لمدة أسبوع، تبدأ من 7 جمادي الثاني 1442 هـ وحتى 13 جمادي الثاني 1442هـ.
عروض هايبر بنده السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية
فيما يلي أبرز عروض هايبر بنده السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية المنزلية بأسعار مناسبة جدًا:
- ثلاجة 110 لتر من جيباس بسعر 499 SRبدلًا من 605 SR.
- مبرد مياه دورا موديل DWT13TP بسعر 349 SRبدلًا من 479 SR.
- مكنسة كهربائية من جيباس موديل GVC 19011 بسعر 199 بدلا من 309 SR، كما يقدم هايبر بنده عرض على مكنسة كهربائية من كليك أون بسعر 99 SR بدلا من 139 SR.
- مكواة بخار تيفال موديل FV1026MO بسعر 79 SR بدلا من 109 SR، كما يقدم عرض على مكواة بخار من جيباس بسعر 119 SR بدلا من 219 SR.
- مصيدة للناموس والحشرات الطائرة 18 واط من كليك أون بسعر 129 SR بدلا من 170 SR.
- غلاية مياة ستانلس ستيل من جيبا 1.8 لتر بسعر 39 SR، وغلاية فيليبس بسعر 99 SR بدلا من 175 SR، وغلاية ارايتي بسعر 45 SR بدلا من 109 SR.
عروض شاشات التليفزيون
- تلفزيون سكاي وورث 65 بوصة UC 5500 بسعر 2299 SR بدلا من 3066 SR.
- شاشة TCL Android 55T615 55 بوصة بسعر 1399 بدلا من 2199 SR.
- تلفزيون دورا 58DY30 ، 58 بوصة بسعر 1499 SR بدلا من 1899 SR.
- شاشة توشيبا 58 بوصة بسعر 1899 SR بدلا من 2199 SR.
- تلفزيون إمبكس جلوريا بسعر 1799 SR بدلا من 2409 SR.
أقوى عروض هايبر بنده السعودية اليوم على الهواتف المحمولة
يقدم هايبر بنده في عروضه الأسبوعية تخفيضات وعروض هائلة على الهواتف المحمولة، منها:
- هاتف سامسونج A51 يدعم شبكة ال 4G بسعر 1199 SR، وهاتف سامسونج أيضًا A21s بسعر 739 SR، وسامسونج A01بسعر 329 SR.
- جوال هواوي Y6P بسعر 579 SR ، وهواوي نوفا 7I بسعر 949 SR، وهواوي Y8P بسعر 799 بدلا من 930 SR.
- جوال لينوفو K12 بشريحتين بسعر 599 SR بدلا من 899 SR.
- هاتف الكاتيل 1SE بسعر 419 SR، وموديل آخر 3X بسعر 729 SR.
- تاب من سامسونج جلاكسي A8 بسعر 579 SR.
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