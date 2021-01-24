شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 70 % أقوى عروض السعودية 2021

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية تتفوق بهذه التخفيضات على مثيلاتها ومنافسيها، حيث تقدم عدد هائل من المنتجات الغذائية الطازجة بأسعار خيالية، فقط لسعر خمسة ريال سعودي، وسعر عشرة ريال سعودي، عروض لا تصدق متوفرة لكن بجميع فروع هايبر ماركت بنده، وذلك طوال هذا الأسبوع، فلا تفوتكم عروضنا. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على منتجات بسعر خمسة ريال سعودي فقط: تخفيضات بنده الصنف جبن أَبيض دبل كريم هنغاري، وزن العبوة نصف كيلوجرام، ثمن العبوة خمسة ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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