نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم وعروض طازجة لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية اليوم بأرخص الأسعار، بالإضافة إلى عروض طازجة على اللحوم وذلك لفترة محدودة تبدأ من اليوم الأحد 24 يناير 2021 وتنتهي يوم الثلاثاء 26 يناير، أي عروض وتخفيضات رائعة لمدة 3 أيام في بنده السعودية، بالإضافة إلى عروض أخرى وخصومات حتى 50% على الأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ.

عروض بنده السعودية

عروض بنده السعودية اليوم يوجد بها عروض طازجة على اللحوم لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم الأحد 11 جمادي الثاني 1442هـ، وتظل مستمرة طوال يوم الأتنين والثلاثاء 12 و 13 جمادي الثاني، بادروا بالتعرف على العروض وشراء أجود اللحوم الطازجة قبل نفاذ الكمية.

1 كيلو من ستيك كيوب رول بقري كولومبي بسعرٍ خاص فقط 38.95 ريال سعودي بدلًا من 64.95 ريال سعودي.

1 كيلو من فيليه ستيك بقري كولومبي بسعر 58.95 ريال سعودي بدلًا من 82.95 ريال سعودي.

1 كيلو من موزة غنم أسترالي بالعظم، فقط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلًا من 49.95 ريال سعودي.

1 كيلو من فخذ غنم أسترالي بالعظم، بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

1 كيلو من روستو بقري كولومبي، فقط بسعر 24.95 ريال سعودي بدلًا من 44.95 ريال سعودي.

1 كيلو من ستيك استربليون بقري كولومبي، فقط بسعر 38.95 ريال سعودي بدلًا من 59.95 ريال سعودي.

1 كيلو من مكعبات لحم بقري كولومبي بسعر 19.95 ريال سعودي بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

1 كيلو من اللحم المفروم البقري الكولومبي، بسعر 18.95 ريال سعودي بدلًا من 28.95 ريال سعودي.

عروض بندة الأسبوعية

العروض الأسبوعية لبندة تشمل عروض طازجة أيضًا على المأكولات البحرية وأيضًا الدجاج، نعرضها لكم في النقاط التالية.

يوجد في هايبر بنده السعودية عروض رائعة على المأكولات البحرية والتي تصلك طازجة، فيوجد جمبري بحري مطبوخ 50/60 بسعر 29.95 ريال سعودي، وأيضًا جمبري منظف 31/40 بسعر 62.95 ريال سعودي.

عرض خاص على الدجاج، حيث يوجد دجاجة كاملة متبلة مكسيكية، حارة، متبلة بالكاري، متبلة بالباربيكيو، الكبسة، وزن 800 جرام، بسعر 14.50 ريال سعودي للدجاجة الواحدة.

عروض بنده اليوم