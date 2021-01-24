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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مجلة بنده الأسبوعية 70 % تخفيضات وخصومات على المواد الغذائية وغيرها في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض مجلة بنده الأسبوعية 70% تخفيضات وخصوم خيالية من هايبر ماركت بنده داخل المملكة العربية السعودية لإسعاد عملائها من المواطنين أو المقيمين وسوف تستمرار هذه العروض لمده 4 أيام فقط، حيث تقدم أسواق هايبر ماركت بنده العديد من العروض والتخفيضات والخصومات الضخمة على كافه المنتجات الغذائيةوالمختلفة، منها المجمد مثل الدجاج من إنتاج اكبر الشركات ومنها شركة ساديا، وأيضا ما هو معلب مثل لحم التونه المشهي سوف نبقى معكم من خلال هذا المقال بعرض عروض بنده 2021 ابقوا معنا.
عروض مجلة بنده الأسبوعية لمده 4ايام خصم يصل 70%
اكبر خصومات بنده على الدجاج من هايبر ماركت بنده
- اكبر التنزيلات والخصومات بنده صدور دجاج طرية من إنتاج بنده ثمن الكيلو جرام حاليا (16.95)ريال سعودي فقط، مضاف عليه قيمة الضريبة المضافة للثمن والعرض ممتد لمده اربع أيام فقط.
- عروض وخصومات بنده الصنف دجاج من إنتاج شركة ساديا، العرض يشمل اثنين من الدجاج وزن الدجاجة الواحدة 800 جرام، ثمن العرض حاليا (23.95 )ريال سعودي فقط، وهذا العرض مستمر لمده 4 أيام فقط.
- أقوي خصومات بنده الصنف دجاج من شركة ساديا العرض عبارة عن عدد 10 من الدجاج وزن الدجاجة الواحدة 800جرام ثمن العرض حاليا (114.95) ريال سعودي فقط، شامل الضريبة المضافة، والعرض لمده اربع أيام فقط.
- الأنواع أصناف صدور دجاج أيضا من إنتاج شركة ساديا وزن صدور الدجاج اثنين كيلو ونصف جرام، الثمن الحالي (32.95) ريال سعودي فقط، أيضا يشمل الثمن قيمة الضريبة المضافة والعرض لمده 4 أيام فقط.
خصومات بنده الأسبوعية
يلا أقوي واكبر خصومات على التونه من هايبر ماركت بنده:
خصومات بنده الأسبوعية لعملائها لحم التونه خفيف بالزيت النباتي من إنتاج شركة الوها، وزن عبوة التونه الواحدة (185) جرام، عرض ثلاث ODQwOTM5عبوات من التونه ثمن العرض ( 10,95) ريال سعودي فقط، أيضا يشمل الثمن قيمة الضريبة المضافة.
عروض بنده الأسبوعية حتى 26 يناير
- كيلو لحم بقري برازيلي مفروم بسعر 2.465 ريال سعودي.
- كيلو لحمه بقري برازيلي ريستو بسعر 3695 ريال سعودي.
- كيلو لحم بقري برازيلي كفته بسعر 27.95 ريال سعودي.
- كيلو لحمه بقري برازيلي برجر بسعر 28.95 ريال سعودي.
- كيلو لحمه من فخذ خروف استرالي مخلي من العظم بسعر 44.95 ريال سعودي.
- عبوة من ارجل دجاج الوطنية حجم 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي.
- عروض بنده كيس دجاجة كاملة حجم 800 جرام بسعر 14.50 ريال سعودي.
- عروض بنده كيلو من جمبري منظف حجم 40/31 جرام بسعر 62.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده عبوة خبز كيزر بالحبوب أو السمسم عدد3×65 جرام بسعر 2.95 ريال سعودي.
- عروض بنده علبة خبز صغيرة عدد 3×30 جرام بسعر 3.95 بدلا من 5.95 ريال سعودي.
- عروض بنده كيلو بسكويت مصري مدور بالسعر 18.95 بدلا من 22.75 ريال سعودي.
- اقوي عروض بنده كوكيز عدد خمس حبات× 60 جرام بسعر 6.95 بدلا من 12.95 ريال سعودي.
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