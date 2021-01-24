شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات ولا في الخيال تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية خصومات سوق عبد الله العثيم من أكبر وأهم الأماكن في المملكة العربية السعودية، لذلك من حيث الخصومات المنتظمة التي تقدمها محلات سوبر ماركت العثيم تقدم أسواق العثيم الأقوى العرض الأكبر وهو ما يتوقعه المواطنون والمقيمون في المملكة العربية السعودية، هو أيضًا من أفضل العروض التي يقدمها عبد الله العثيم من خلال السوق. عروض العثيم السعودية خصومات العثيم على الشاشات والإلكترونيات الأسبوعية من العثيم: تخفيضات العثيم شاشة تليفزيون أور، ال اي دي، سمارت، مقاس 55 بوصة، 4K، بسعر 1199 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شاشة تليفزيون أور، ال اي دي، مقاس 43 بوصة، بسعر 599 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية شاشة تليفزيون أرو، ال اي دي، مقاس 40 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون توشيبا، ال اي دي، مقاس 32 بوصة، بسعر 499 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون دورا، ال اي دي، مقاس 43 بوصة، بسعر 699 ريال سعودي.

شاشة تليفزيون شارب، إل إي دي، مقاس 32 بوصة، بسعر 529 ريال سعودي.

توصيله أم بي كي، تي في أون 3 متر، بسعر 29.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على أجهزة المنزل تصل إلى 40%: عروض العثيم الأسبوعية عصارة حمضيات بانيكس، بسعر 85 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم غلاية ماء روفو ستيل، سعة 1.8 لتر، بسعر 33 ريال سعودي.

خلاط مولينكس، سعة 1.5 لتر، #أي 2 ام ال، بسعر 99 ريال سعودي.

دفاية كليك أون، 2 شمعة، بسعر 119 ريال سعودي. خصومات العثيم اليوم عروض العثيم على الجوال: عروض العثيم الأسبوعية هاتف نوكيا 105، يدعم شريحتين، بسعر 69 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم هاتف فيفو واي 30، سعة 128 جيجا بايت، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 725 ريال سعودي.

هاتف هواوي واي 7، سعة 64 جيجاب ايت، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 629 ريال سعودي.

هاتف سامسونج 31 أي، سعة 128 جيجا بايت، شبكة الجيل الرابع 4G، بسعر 849 ريال سعودي.

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