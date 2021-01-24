نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية بنصف السعر لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الموفرة، عروض بنصف السعر متاحة لمدة 3 أيام فقط بدايةً من اليوم الأحد 24 يناير 2021، وتستمر طوال أيام الأحد والإثنين لتنتهي مدة العروض المتاحة في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 يناير 2021، هذه العروض حصرية من هايبر بنده السعودية Hyper Panda، حيث يقدم أقوى العروض والتخفيضات على أسعار المنتجات، بالإضافة إلى الخصومات على أسعار الجوالات والإلكترونيات في عروض بنده الالكترونية الحصرية، وتشتمل عروض الـ 3 أيام على بعض الشاشات التلفزيونية المختارة، عروض الجوالات المختارة، عروض ابل ايفون 12 المختارة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الإلكترونية في عروض حصرية بنصف السعر فقط من بنده السعودية.

عروض بنده السعودية بنصف السعر

أقوى عروض بنده السعودية على الشاشات التلفزيونية عالية الجودة والكفاءة، تعمل بصورة عالية النقاء والوضوح، فهي تتمتع بعدة مواصفات تقنية تتيح لمستخدميها الإستمتاع بوقت مشاهدة ممتع مع العائلة والأصدقاء، وإليكم أبرز صور العروض:

شاشة تلفزيون سامسونج SAMSUNG بحجم 40 بوصة، يعمل بصورة عالية النقاء والوضوح، إمكانيات تقنية ممتازة بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1642 ريال سعودي، مع خدمة توصيل مجاني.

شاشة تلفزيون سكاي وورث SkyWorth بحجم 39 بوصة، تعمل بصورة عالية الجودة، شاشة LED بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي، مع خدمة توصيل مجاني.

عرض خاص على مضخم صوت فيليبس بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عروض بندة اليوم

تتوفر عروض ابل ايفون على بعض الإصدارات المختارة، والإصدارات الأكثر مبيعًا في المملكة السعودية، وبعض الإصدارات التي لاقت إعجاب مستخدميها في المملكة، وإليكم صور اوفر عروض بندة:

عرض حصري ومميز على جهاز ابل ايفون أس إي Apple iPhone SE، متوفر بـ 3 ألوان، رام 3 جيجابايت، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، كاميرا أمامية 7 ميجابكسل، كاميرا خلفية 12 ميجابكسل، بسعر 1919 ريال سعودي بدلًا من 2199 ريال سعودي.

عرض خاص على ابل ايفون أكس أس Apple iPhone XS، متوفر باللون الذهبي، رام 4 جيجابايت، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، متوفر بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 3509 ريال سعودي.

نوافيكم بأجدد عروض بندة السعودية الحصرية فور صدورها، تابعونا لمعرفة المزيد حول أوفر عروض متاجر السعودية الكبرى، وعروض الإلكترونيات والأجهزة بمختلف الأنواع المواصفات.