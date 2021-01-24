شوف خصومات اكسترا علي جميع المعروضات خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة خصومات اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، متوفرة حاليًا ولمدة إسبوع على باقة كبيرة ومتنوعة من أجهزة العناية الشخصية النسائية الخاصة بعناية الشعر، ومن تلك الأجهزة أجهزة مصففات الشعر وأجهزة تجفيف الشعر،تأتيكم جميعها من ماركة فيليبس الرائدة في صناعة الأجهزة الكهربائية الحديثة، متوفرة بأنسب الأسعار وأرقى التصاميم وأحدث التقنيات.

خصومات اكسترا

اخر خصومات اكسترا على مصفف الشعر من ماركة فيليبس في أَسواق اكسترا بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية.

الصنف مصفف شعر من ماركة فيليبس إسينْشيال كير، مصدر الطاقة 800 واط، اللون أسْود، ثمن الجهاز الحالي(116) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(179)ريال سعودي، بتخفيض(63) ريال سعودي، وبخصم 35.19٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع ستة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

عروض اكسترا

احدث عروض اكسترا المنتقاة خصيصا لكل عملاء اكسترا بمناسبة موسم الشتاء بجميع فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

الصنف مصفف شعر من ماركة فيلبس إير ستايلر، مصدر الطاقة 800 وُاط أيوني، اللون أبْيض، ثمن الجهاز بعد الخصم (179) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم قبل الخصم (249) ريال سعودي، بتخفيض وقدرة سبعين ريال سعودي، وبخصم يصل إلي 28.11٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع تسعة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات اكسترا

اقوى تخفيضات اكسترا على مجفف الشعر من ماركة فيليبس في أَسواق اكسترا بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية.