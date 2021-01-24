شوف عروض جرير علي الهواتف المحمولة تخفيضات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الأجهزة المختلفة، جرير دائماً تعمل على رضا العملاء الكرام وجميعنا نعلم أن أسعار الهواتف في الآونة الأخيرة قد ازدادت، ولذلك قام متجر جرير بعمل تخفيضاً على كل ما يقدمه سواء كان أجهزة اللاب توب أو الهواتف بمختلف أنواعها، وسوف نتعرف على تلك العروض في هذا المقال. عروض جرير عروض جرير على الأجهزة الذكية بجميع فروع جرير داخل المملكة العربية السعودية. بلغ سعر أنكر وباور كور، شاحن بنك طاقة منتقل إلى 208.25 ريال سعودي لدلاً من سعر 245 ريال سعودي. بلغ سعر باور لاين بلس لاينتينج إلى بو اس بي 2.0 سلك شحن ونقل إلى 80.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 95 ريال سعودي. باور لاين 2 لايتينج الى يو اس بي 2.0 سلك شحن ونقل بيانات بلغ 97.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 115 ريال. باور كور شاحن بنك طاقة متنقل بلغ سعره 143.65 ريال سعودي بدلاً من سعر 169 ريال سعودي. تخفيضات جرير اقوى تخفيضات جرير علي جميع مستلزمات الهواتف بجميع فروع مكتبات جرير أنكر باور شاحن بنك بطارية متنقل شحن سريع للبطارية بلغ سعره 114.75 ريال سعودي بدلاً من سعر 135 ريال. أنكر وبارو كور شاحن بنك طاقة متنقل شحن سريع 3.0 يو اس بي بلغ سعره 169.15 ريال سعودي بدلاً من سعر 199 ريال. بلغ سعر هاتف هواوي بي 10 بلس بسعة حجم 128 جيجابايت “أسود” إلى 2.399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.499 ريال سعودي. خصومات جرير احدث خصومات جرير المنتقاة خصيصا لكل عملائنا الكرام العروض متوفرة بجميع فروع جرير. هاتف هواوي بي 10 بلس بسعة حجم 128 جيجابايت “أزرق” بلغ سعره 2.399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.499 ريال. هاتف اتش تي سي 11 يو بسعة حجم 128 جيجابايت “أسود” بلغ سعره 2.599 ريال سعودي. هاتف سامسونج جالكسي اس 8 بلس شريحتين بسعة حجم 64 جيجابايت “أسود” إلى 2.799 ريال سعودي.

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