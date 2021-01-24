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محمد سياف - ابو ظبي - يوفر استخدام رقم بنك الراجحي المجاني للجوال إمكانية إجراء جميع أنواع المعاملات المصرفية على حسابك عبر الهاتف المحمول أو الخط الأرضي على مدار اليوم. من المعروف أن مصرف الراجحي من أشهر البنوك وأكثرها انتشارًا في المملكة العربية السعودية لأنه يقدم خدمات مصرفية مريحة للعملاء. حيث يهتم البنك بتقديم الخدمات لجميع أنواع المستخدمين على مدار اليوم، والرد على جميع استفساراتهم، وتقديم الدعم والمشورة لهم، ومساعدتهم في الخدمات المصرفية المطلوبة من خلال الخدمات المصرفية الهاتفية. لذلك حرصنا في هذا المقال على رقم بنك الراجحي المجاني للجوال وأهم الخدمات الهاتفية المصرفية التي يوفرها.

رقم بنك الراجحي المجاني للجوال

يحتاج عملاء بنك الراجحي إلى وسيلة للاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن بعض المشكلات أو فهم بعض الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أو لطرح المشكلات التي يواجهها بعضهم، بالإضافة إلى الاستفسار عن كيفية فتح حساب في البنك. لذلك اقترحت إدارة البنك عمل رقم هاتف موحد، يمكن للعملاء التواصل مع البنك مجانًا دون أي مشكلات وهو “920003344”.

أما بالنسبة لعملاء مصرف الراجحي الجدد، فقد خصص البنك رقم مجاني خاص بهم للجوال وهو “8001241222”، هذا بالإضافة إلى وجود رقم بنك الراجحي المجاني للجوال خاص بعملاء التميز وهو “8001248880”. لذلك يمكن للعملاء التواصل بسهولة مع البنك للحصول على جميع المعلومات الضرورية، أو إنهاء المعاملات المصرفية التي لا تتطلب إلا اتصالاً سلسًا بمقر البنك.

أهم خدمات بنك الراجحي الهاتفية المصرفية

يمكن لعملاء بنك الراجحي أداء العديد من الخدمات المصرفية من خلال الخدمات المصرفية الهاتفية، ومن أهمها ما يلي