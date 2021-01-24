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انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم بنك الراجحي المجاني للجوال وأهم الخدمات الهاتفية المصرفية التي يوفرها والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يوفر استخدام رقم بنك الراجحي المجاني للجوال إمكانية إجراء جميع أنواع المعاملات المصرفية على حسابك عبر الهاتف المحمول أو الخط الأرضي على مدار اليوم. من المعروف أن مصرف الراجحي من أشهر البنوك وأكثرها انتشارًا في المملكة العربية السعودية لأنه يقدم خدمات مصرفية مريحة للعملاء. حيث يهتم البنك بتقديم الخدمات لجميع أنواع المستخدمين على مدار اليوم، والرد على جميع استفساراتهم، وتقديم الدعم والمشورة لهم، ومساعدتهم في الخدمات المصرفية المطلوبة من خلال الخدمات المصرفية الهاتفية. لذلك حرصنا في هذا المقال على رقم بنك الراجحي المجاني للجوال وأهم الخدمات الهاتفية المصرفية التي يوفرها.
رقم بنك الراجحي المجاني للجوال
يحتاج عملاء بنك الراجحي إلى وسيلة للاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن بعض المشكلات أو فهم بعض الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، أو لطرح المشكلات التي يواجهها بعضهم، بالإضافة إلى الاستفسار عن كيفية فتح حساب في البنك. لذلك اقترحت إدارة البنك عمل رقم هاتف موحد، يمكن للعملاء التواصل مع البنك مجانًا دون أي مشكلات وهو “920003344”.
أما بالنسبة لعملاء مصرف الراجحي الجدد، فقد خصص البنك رقم مجاني خاص بهم للجوال وهو “8001241222”، هذا بالإضافة إلى وجود رقم بنك الراجحي المجاني للجوال خاص بعملاء التميز وهو “8001248880”. لذلك يمكن للعملاء التواصل بسهولة مع البنك للحصول على جميع المعلومات الضرورية، أو إنهاء المعاملات المصرفية التي لا تتطلب إلا اتصالاً سلسًا بمقر البنك.
أهم خدمات بنك الراجحي الهاتفية المصرفية
يمكن لعملاء بنك الراجحي أداء العديد من الخدمات المصرفية من خلال الخدمات المصرفية الهاتفية، ومن أهمها ما يلي
- يمكن للعملاء عرض جميع تفاصيل حساباتهم البنكية من خلال خدة الهاتف المصرفي.
- يمكن للعملاء القيام بدفع العملاء فواتير الخدمات الخاصة بهم، على سبيل المثال (الكهرباء ، الهاتف ، الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المياه).
- يقوم العملاء من خلال خدمة رقم بنك الراجحي المجاني للجوال بدفع الفواتير الحكومية وأقساط السداد.
- يمكن للعملاء تحويل الأموال من حسابات مصرف الراجحي إلى البنوك المحلية أو البنوك الخارجية.
- يمكن للعميل الاطلاع على كشوفات بطاقات الائتمان ودفع ما عليه.
- القدرة على تنشيط أو إلغاء أو إعادة إصدار بطاقة ائتمان العميل أو طلب بطاقة جديدة.
- يمكن لعملاء التعرف على قيمة أقساط التمويل والانتهاء من هذه الأقساط مبكراً.
- يمكن للعملاء شراء بطاقات الإنترنت ADSL .
- يمكن للعملاء التحدث إلى ممثلي خدمة العملاء أو المديرين بشكل مباشرة.
- تتيح خدمة رقم بنك الراجحي المجاني للجوال إمكانية شراء بطاقة اتصالات سعودية.
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