شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات على جميع المنتجات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده تتضمن مساحيق الغسيل ذات التأثير القوي والفعال على مختلف أنواع الغسيل مهما بلغت درجة الأوساخ بها، كما تتضمن أيضًا مجموعة كبيرة من الأطعمة المحفوظة ومنها الخضار والدجاج والبرجر البقري والعديد من الأغذية التي تعبأ طازجة وبأعلى جودة، كل ذلك بأرخص الأسعار وأعلى الجودات. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على مساحيق الغسيل من هايبر ماركت بنده: عروض بنده الأسبوعية الصنف مسحوق غسيل من إنتاج شركة تايد مركز، وزن العبوة اثنين ونصف كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(18.95)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(38.50)ريال سعودي، بتخفيض عشرين ريال سعودي، وبخصم وتحد خمسين بالمائة، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات بنده الصنف مسحوق غسيل من إنتاج شركة أُومو مركز الغسالات التي تعبأ من أعلى، وزن العبوة خمسة كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(30.95)ريال سعودي فقط، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على الأطعمة المحفوظة من هايبر ماركت بندهك: عروض بنده الأسبوعية الصنف فول مدمس من إنتاج شركة كاليفورنيا، وزن العبوة ما بين أربعمائة جرام إلى أربعمائة وخمسين جرام، عرض ثلاث عبوات، ثمن العرض الحالي(10.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف برجر الدجاج من إنتاج شركة أمريكانا، وزن العبوة واحد كيلو جرام، ثمن العبوة الحالي(17.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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