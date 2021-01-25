شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات 20 ل 60% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم في المملكة العربية السعودية من أسُواق اكسترا طوال هذا الأسبوع تختص في إكسسوارات الكاويات البخارية، حيث توفر أسُواق اكسترا مجموعة متميزة من الطاولات الخاصة بالمكاوي من ماركة كلاس برو التركية العالمية، بجانب عدد من مناشف الغسيل القابلة للتعديل، وكذلك حاملات الحاويات المصنوعة من خامات متينة، تأتيكم بأقل الأسعار وأرقى الموديلات.

عروض اكسترا اليوم

خصومات اكسترا على طاولات الكاوي من أسُواق اكسترا:

تخفيضات اكسترا الصنف طاولة كوي من ماركة كلاس برو، بخصم 13٪، ثمن الطاولة الحالي(399)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(459)ريال سعودي، بتخفيض ستين ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع عشرين ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

عروض اكسترا الأسبوعية الصنف طاولة كوي من ماركة كلاس برو، ثمن الطاولة الحالي(199)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع عشرة ريال سعودي لمدة 36 شهرًا.

تخفيضات موقع اكسترا

تنزيلات اكسترا على أكسسوارات الكاويات من أَسواق اكسترا: