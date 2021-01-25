شوف عروض العثيم الاثنين خصم يصل ل 60% على المنتجات الغذائية

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين في المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم طوال هذا الأسبوع مستمرة على تشكيلة رائعة من المواد الغذائية، ومنها الخضار بمختلف أنواعه من فلفل حار وبارد متنوع في الألوان، والليمون والخس، بجانب الجزر والباذنجان الأسود متَسط الحجم، مع باقة من الفاكهة الطازجة واللذيذة ومنها البرتقال والقرع العسلي، كل ذلك يأتيكم طازج يوم بيوم وبأقل الأسعار. عروض العثيم الاثنين خصومات العثيم اليوم على الخضروات الطازجة بهايبر ماركت العثيمك تخفيضات العثيم الصنف فاصوليا خضراء، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(6.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

عروض العثيم الأسبوعية الصنف باذنجان أسْود رومي وسط، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(3.25)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف ليمون فيتنامي، ثمن الكيلو جرام الواحد(4.45)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف فلفل أصفر، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(7.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف فلفل أخضر بارد، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(3.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

الصنف خس الأيِس بَيرج، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(3.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم الأسبوعية تنزيلات العثيم على الفاكهة الطازجة بهايبر ماركت العثيم: عروض العثيم الاثنين الصنف تفاح أصفر، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(6.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة

الصنف فاكهة قرع عسلي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي أثنين ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

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