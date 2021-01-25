نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاسبوعية واحدث خصومات 2021 من Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده داخل السعودية نعرض لكم منها كل ما هو جديد من عروض اسبوعية مميزة، واليوم نخص بالذكر تخفيضات هذا الأسبوع الممتدة حتى 26 يناير 2021، حيث تنتهي العروض الأسبوعية مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 جمادى الآخر 1442، فتابعونا لمعرفة جديد تخفيضات السعودية على مختلف المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والإلكترونية.

عروض بنده السعودية الاسبوعية واحدث خصومات 2021 من Panda

معنا تجدون خصومات بنده على المنتجات الغذائية ومنتجات البقالة المتنوعة وكذلك المشروبات، حيث تتضمن التخفيضات كبرى الشركات الخاصة بصناعة المنتجات الغذائية الشهيرة في داخل السعودية وخارجها.

عروض بنده الاسبوعية

نقدم لكم تخفيضات بنده الحصرية على مختلف أنواع الزيوت، حيث توفر بنده منتجات متنوعة من الزيوت مثل زيت الزيتون، وزيت الذرة أو دوار الشمس، وأيضًا زيت جوز الهند، نترككم مع العروض:

زيت دوار الشمس عافية عبوة ترويجية، عدد 2 × 1.5 لتر، بسعر حصري 28.95 بدلًا من 36.25 ريال سعودي.

زيت دوار الشمس شمس، حجم 2.9 لتر، بسعر حصري 23.95 بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عافية، حجم 500 مللي، بسعر حصري 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز عضوي عافية، حجم 500 مللي، بسعر حصري 19.95 بدلًا من 27.50 ريال سعودي.

زيت طبخ ليزا، حجم 1.5 لتر، بسعر حصري 12.95 بدلًا من 15.25 ريال سعودي.

زيت جوز الهند بكر ممتاز عافية، حجم 500 مللي، بسعر حصري 45 بدلًا من 70 ريال سعودي.

زيت زيتون بكر ممتاز بخاخ عافية، حجم 200 مللي، بسعر حصري 16.95 ريال سعودي.

زيت جوز هند نقي باراشوت، حجم 1 لتر، بسعر حصري 24.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.

زيت ذرة الجود، حجم 1.8 لتر، بسعر حصري 15.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

زيت زيتون عضوي نادك، حجم 250 مللي، بسعر حصري 11.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده السعودية

في التالي نعرض عليكم عروض بنده على المشروبات، حيث تجدون عروض حصرية على المشروبات الغازية، والمياه المعدنية، والعصائر:

2 زجاجة بيبسي، أو ميرندا، أو ماونتن ديو، حجم 1 لتر، بسعر حصري 9.50 ريال سعودي.

زجاجة مياه أكوافينا عبوة ترويجية، 30 عبوة × 330 لتر، بسعر حصري 8.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

زجاجة كوكاكولا، حجم 2.2 لتر، بسعر حصري 13.25 بدلًا من 15 ريال سعودي.

زجاجة كوكاكولا، أو فانتا، أو سبرايت، حجم 1 لتر، بسعر حصري 10.95 بدلًا من 15 ريال سعودي.

كوكاكولا، أو فانتا، أو سبرايت، عبوة ترويجية، عدد 24 × 250 لتر، بسعر حصري 51.95 بدلًا من 58.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم أحدث عروض بنده السعودية على المنتجات الغذائية من زيوت ومشروبات، وتجدون العروض بفروع هايبر بنده حتى يوم الثلاثاء 26 يناير 2021، الموافق 13 جمادى الآخر 1442.