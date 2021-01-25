نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الإلكترونيات العثيم الأسبوعية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات العثيم ، عروض الإلكترونيات العثيم الأسبوعية ومجموعة كبيرة من العروض المتنوعة، شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة بسعر 499 ريال، شاشة ميكروديجيت اي دي 55 بوصة بسعر 1199 ريال، شاشة ميكروديجيت ال اي دي 40 بوصة بسعر 549 ريال، شاشة اور ال اي دي 43 بوصة بسعر 599 ريال، صانع طعام جيباس 4×1 بسعر 115 ريال، مقلاة بطاطس كولين كهربائية 6.5 لتر بسعر 329 ريال، شاشة اور ال اي دج سمارت 58 بوصة بسعر 1299 ريال، شاشة اور ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1649 ريال، غسالة كليك أون حوضين 7 ك بسعر 389 ريال، خلاط فيليبس مع مطحنة بسعر 99 ريال، قدر ضغط السيف كهربائي 8 لتر بسعر 319 ريال، ميكروويف نيكاى 20 لتر بسعر 179 ريال.

أقوى عروض العثيم اليوم

عروض الإلكترونيات العثيم ، جوال هونر 9 اكس برو 256 جيجا بسعر 999 ريال، جوال هواوي واي 7 آية 128 جيجا بسعر 685 ريال، جوال سامسونج آية 42 بسعر 1355 ريال، جوال سامسونج اي 21 اس 64 جيجا بسعر 715 ريال، جوال فيفو واي 30 بسعر 790 ريال، جوال تكنو ك اي 5 ك 64 جيجا بسعر 469 ريال، تابلت لينوفو ام 10 بسعر 709 ريال، تابلت سامسونج تي 515 بسعر 954 ريال، تابلت جي تايد بسعر 185 ريال، لابتوب لينوفو بسعر 2389 ريال.

أجدد عروض العثيم

طقم قدور كاسا بونيتا 7 حبة بسعر 95 ريال، فرن كهربائي مع شواية 45 لتر بسعر 259 ريال، غلاية ماء روفو استيل بسعر 32 ريال، عجانة بانيكس 350 واط بسعر 115 ريال، بطانية راشيل نفرين بسعر 97.95 ريال، شنطة سفر لوكسوري تايم 19 بسعر 59.95 ريال، مصيدة حشرات كهربائية بسعر 99 ريال، حافظة ثلج كوزموبلاست 5 لتر بسعر 34.95 ريال، طاولة لابتوب قابلة للطي بسعر 32.95 ريال، فحم الشرقية قوالب 700 جرام بسعر 14.95 ريال، فحم بليز للشوي 3 ك بسعر 23.95 ريال.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

شاشة ارو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 999 ريال بدلا من 1422.72 ريال، شاشة ارو ال اي دي 40 بوصة بسعر 449 ريال بدلا من 756.58 ريال، غلاية ماء نيكاي بسعر 35 ريال، فرن كليك أون كهربائي بسعر 239 ريال، قطاعة خضار كينوود 550/40 بسعر 99 ريال، محضر قهوة تركي السيف 99 ريال، بيجامة نسائي منوع بسعر 34.956 ريال، جينز منوع بسعر 24.95 ريال