نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2021 والتي تشهد خلال تلك الفترة بحث كبير من مختلف المشجعين الكرويين على كافة مؤشرات جوجل حيث تمكنت قناة الكأس منذ إطلاقها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من جذب أكبر قاعدة لها من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك يرجع لكونها لم تقتصر على بث مباريات البطولات القطرية فقط بل تقوم أيضا ببث ونقل عدد من البطولات العربية والعالمية الأخرى، والتعرف على التردد الجديد لقناة الكأس الرياضية تابع القراءة.
قناة الكأس القطرية الرياضية
لم يقتصر استقبال مجموعة قنوات الكأس الرياضية فقط على القمر الصناعي نايل سات بل يمكن أيضا استقبالها من مختلف الأقمار الصناعية مثل عربسات واسيا سات وجالاكسي مما ساهم في انتشار صيت قناة الكأس وجعلها الوجهة الأولى لمختلف المشجعين الكوريين من مختلف اقطار الوطن العربي
كما أن أخذ الحق الحصري لبث عدد من البطولات الرياضية من خلال شاشتها فقط مثل بطولة كأس الأمم الآسيوية وكأس آسيا وعدد من البطولات الهامة الأخرى هو ما جعلها تحتل قائمة القنوات الرياضية الأكثر مشاهدة العام الماضي، كما ان بها مجموعة كبيرة من أفضل المحللين الرياضيين و مع المذيعين وتتميز باستديوهات تحليل المباريات وعدد من البرامج الرياضية الأخرى المميزة.
تردد قناة الكأس الرياضية
يمكن استقبال مجموعة قنوات الكأس الرياضية من خلال عدد من الترددات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة؛
- القمر الصناعي عربسات بدر التردد 12245 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3.
- عربسات بدر 6 من خلال التردد 12418 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3.
- نايل سات عن طريق التردد 11919 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 4/3.
- القمر اسيا سات 5 تردد 3660 باستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، وجالاكسي 19 بتردد 12183 باستقطاب عمودي معدل الترميز 27500.
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