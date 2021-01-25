نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده تستمر حتى 26 يناير 2021 أو حتى نفاذ الكمية مع جائزة عربة تسوق للرابح في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده تقدم عرض لمدة ثلاث أيام من 24 يناير 2021 إلى 26 يناير 2021، أو حتى نفاذ الكمية على كثير من منتجاتها، سواء كانت أغذية،أو أجهزة إلكترونية، وكهربائية، فهذا ما تعودنا عليه بنده بتقديم أفضل ما لديها لعملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية الذين ينتظرون عروضها دائماً، وتعمل على إرضائهم بجميع الطرق، والوسائل الممكنة، والمتاحة لديهم. عروض وهايبر بنده على اللحوم الطازجة تقدم بنده مهرجان عروض لمدة ثلاث أيام أو حتى نفاذ الكمية على اللحوم الطازجة، والمخصصة للشواء مع جائزة للرابح بالفوز بعربة تسوق. مفروم بقري برازيلي سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

روستو بقري برازيلي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.

فخذ خروف بقري بالعظم للكيلو بسعر 36.95 ريال سعودي.

كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي للكيلو بسعر 28.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم للكيلو بسعر 44.95 ريال سعودي.



تمر سكري سيافا طازج 2 كيلو للعلبة بسعر 29.95 ريال سعودي.

كرز طازج cherries للعلبة بسعر 11.95 ريال سعودي.

عرض كيلو نقائق بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي.

عرض موزة غنم بالعظم أسترالي سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.

خبز برجر البطاطس فوشيه سعر الكيس 3.95 ريال سعودي بدلاً من 6.25 ريال سعودي.

عروض ومهرجان بنده على الدواجن الطازجة أجنحة دجاج باربيكيو الكبير وزن 400 جم سعر الحبة 14.95 ريال سعودي.

كباب الدجاج التركي الكبير 360 جم سعر الحبة 10.95 ريال سعودي.

فرانك الدجاج أمريكانا عرض 3 * 340 جم للعلبة بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

برجر الدجاج /بقري حلواني أخوان بوزن 1000 جم سعر الكيس 20.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

أنصاف صدور دجاج ساديا 2.5ى كيلو سعر الكيس 39.95 ريال بدلاً من 64.95 ريال سعودي.

أفخاذ دجاج غليظة مجمدة ساديا 900 جم سعر الحبة 9.95 ريال بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

أجنحة دجاج ساديا 900 جرام سعر الحبة 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي.

بطاطا حلو مصري سعر الصندوق 9.95 ريال سعودي.

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