نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا خلال شهر يناير خصومات ليس لها مثيل تصل إلي25 % في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا يناير 2021، متجر اكسترا من ضمن المتاجر المتخصصة في بيع الهواتف والأجهزة الكهربائية، وينتظر أهل السعودية تلك العروض من أجل الاستفادة منها وفي مقالنا هذا سوف نذكر لكم العروض التي يقدمها اكسترا للمواطنين. عروض اكسترا أقوى عروض متجر ساكو بلغ سعر صانع القهوة نسبرسو فيرتو بلس بسعة 1 لتر و200 متر “باللون الأبيض” إلى 750 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1500 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. نسبرسو فيرتو بلس آيروتشينو بلغ سعره 1110 ريال سعودي بدلاً من سعر 1790 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر غلاية ماء كينوود بسعة لتر و700 ملم إلى 209 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر غلاية ماء فيليس بسعة لتر و700 ملي إلى 230 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز تحضير القهوة ” 1450 واط” إلى 1000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر جهاز تحضير اسبريسو ولاتيه وكابتشينو إلى 5000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا اقوى خصومات اكسترا هذا الشهر سعر صانعة القهوة العربي “1200 واط” 280 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز تحضير القهوة ل12 كوب إلى 150 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر براد مياه الثلاجة “16 لتر” إلى 350 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر الثلاجة باب واحد إلى 600 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. سعر صانعة القهوة التركي بلغ 300 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات اكسترا اهم تخفيضات اكسترا خلال شهر يناير سعر صانعة القهوة نسبرسو بلغ 580 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. آلة تحضير القهوة بكبسولات بلغ 500 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. صانعة القهوة التركي ل4 أكواب بلغ 600 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. وصل سعر صانعة القهوة نسبرسو إلى 1490 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. براد مياه ثلاجة 16 لتر بلغ سعره إلى 529 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. بلغ سعر جهاز تحضير القهوة 220 فولت إلى 149 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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