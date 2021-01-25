شوف عروض ساكو الشهرية في يناير خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، أفضل العروض المقدمة من ساكو، يوفر متجر ساكو الكثير من المنتجات المختلفة سواء كان الرفوف أو الأدراج وأي شيء يوجد داخل المنزل بمختلف الأنواع، بالإضافة إلى ذلك أنه يحتوي على عدد كبير من الوسائد واللبادات التي تحمي الأسطح من التعرض إلى الخدوش وفي الآتي سنذكر لكم أهم هذه العروض. عروض ساكو تعرف على عروض ساكو المتنوعة بجميع فروعنا بلغ سعر الصنف درج لحفظ الأشياء مصنوع من البلاستيك إلى 19.75 ريال سعودي. سعر صندوق تخزين 116 من نوع كوارت ألترا إلى 159.75 ريال سعودي. صنف حامل بأدراج للأشياء بلغ سعره 69.75 ريال سعودي. الصنف رف من السلك مكون من 5 طبقات بلغ سعره 505 ريال سعودي. بلغ سعر اللبادات لحماية للسطوح من الخدوش إلى 35 ريال سعودي. خصومات ساكو احدث خصومات ساكو خلال موسم الشتاء بجميع فروع ساكو. لبادات متينة لحماية الأثاث بلغ سعرها 24 ريال سعودي. سعر سلم 2 درجة بلغ 79 ريال سعودي. بلغ سعر السلم المعدني القابل للطي إلى 59 ريال سعودي. سلم قابل للطي 150 كجم 2 درجة بلغ سعره 149 ريال سعودي. سلالم ألمونيوم 150 كجم 5 درجات بلغ سعره 139 ريال سعودي. سلم معدني قابل للطي 150 كجم 4 درجات بلغ سعره 149 ريال سعودي. تخفيضات ساكو اقوى تخفيضات ساكو الاسبوعية علي مجموعة من اهم المعروضات لديها. سلم ألمنيوم 10 درجة بلغ سعره 599 ريال سعودي. سلم قابل للطي 150 كجم 4 درجة بلغ سعره 199 ريال سعودي. بلغ سعر سلم الألومنيوم 6 درجات إلى 629 ريال سعودي. بلغ سعر صانعة القهوة 1 لتر 1600 واط إلى 875.25 ريال سعودي. براون ملتي كويك 600 واط بلغ سعره 389.00 ريال سعودي. مطحنة بن كهربائية 50 جرام 1500 واط بلغ سعرها 109.25 ريال سعودي. مظلة فولاذ عنابي بلغ سعرها 505 ريال سعودي.

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