شوف عروض العثيم على البقالة الجافة والمواد الغذائية ولوازم المطبخ والثلاجة

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عمر شويل - جدة عروض العثيم وخصومات أسواق العثيم، أوضحت مجموعة عبدالله العثيم أنه بالإضافة إلى التزامات الموظفين ،ستتخذ شركة عبد الله أيضًا كافة الإجراءات الوقائية الصحية – وفقًا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد – لضمان صحة عملاء وموظفين أسواق لعثيم، وفي مقدمتها سلسلة التوريد والثلاجات ورفوف العرض، يتم تطهير جميع فروع العثيم مول المبيعات قبل وبعد استخدام عربة التسوق بشكل روتيني، واتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال استخدام المعقمات بانتظام وارتداء القفازات والأقنعة الواقية من الغازات عند التعامل مع عملاء سوبر ماركت والطعام، وذلك لتزويد عملاء هايبر العثيم ماركت بأفضل الخدمات وأكثرها أمانًا. عروض العثيم على جميع أنواع البقالة عروض العثيم ليوم الاثنين زيتون كوبوليفا أسود، فقط بسعر 12.50 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.35 ريال سعودي.

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