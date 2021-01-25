نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده يناير 2021 من اقوى عروض الموسم خصومات تصل %25% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده يناير 2021م، هايبر بنده متخصص في بيع الكثير من المنتجات المختلفة فمثلاً يقوم ببيع المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية وغير ذلك، ولذلك فهو أصبح في المقدمة بالمملكة العربية السعودية، ولذلك فاليوم سنذكر لكم العروض المقدمة من هايبر بنده لمواطني المملكة. عروض بنده عروض هايبر بنده على المنتجات الغذائية عروض ليس لها مثيل علي الخضروات الطازجةبجميع فورع بندة بلغ سعر كيلو طماطم محمي إلى 3.45 ريال سعودي. سعر البطاطس بلغ 1.95 ريال سعودي. بلغ سعر افندي باكستاني إلى 2.95 ريال سعودي. بلغ سعر الكيلو من الموز إلى 3.25 ريال سعودي. برتقال أبو صرة بلغ سعره 2.75 ريال سعودي. خصومات بندة اعلي نسبة خصومات دائما هي خصومات بندة علي المنتجات الطازجة. بلغ سعر تمر تمور سكري رطب إلى 11.95 ريال سعودي. فلفل بارد أخضر بلغ سعره 3.95 ريال سعودي. لحم عجل بلدي بدون عظم بلغ سعره 41.95 ريال سعودي. بصل أحمر هولاندي بلغ سعره 2.95 ريال سعودي. ثمن قهوة هوري غامق عربي بلغ 31.95 ريال سعودي. بلغ سعر هيل حب إلى 30.95 ريال سعودي. تخفيضات بندة تخفيضات بندة دائما هي التخفيضات الحقيقية علي جميع المنتجات الغذائية. فلفل أسود حب بلغ سعره 34.95 ريال سعودي. سعر الملفوف الأبيض بلغ 2.95 ريال سعودي. بلغ سعر الكيوي إلى 6.95 ريال سعودي. بلغ ثمن البصل الأبيض إلى 4.25 ريال سعودي. العنب الأحمر الكبير وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي. تنزيلات تنزيلات بندة ليس لها مثيل في عالم التسوق تمتع معنا بافضل تجربة تسوق البطاطا الحلوة بلغ ثمنها 5.95 ريال سعودي. بلغ ثمن الجوافة إلى 9.75 ريال سعودي. مربي هالي توت شامي بلغ سعرها 12.50 ريال سعودي. زيتون يوناني كلاماتا جامبو وصل ثمنه إلى 23.95 ريال سعودي. وصل سعر السبانخ إلى 1.25 ريال سعودي. المكدوس بلغ ثمنه 15.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده يناير 2021 من اقوى عروض الموسم خصومات تصل %25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.