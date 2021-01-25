شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات خيالية تصل ل 70% ألحق خصومات يناير

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية قامت شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة (صيانة اكسترا) لكل عملائها، حيث أن هذه الخدمة تشمل صيانة كاملة لكل الأجهزة سواء كانت من فروع اكسترا أو من خارجها، كما أن هذه الصيانة تشمل تغيير للقطع الداخلية لأي جهاز بقطع غيار أصلية جديدة، وقامت اكسترا بإعداد فريق كامل متخصص في أعمال الصيانة. عروض اكسترا السعودية خصومات اكسترا على الأجهزة المنزلية الصغيرة: تخفيضات اكسترا بلغ سعر فيليبس مضخة مياه محمولة، قابلة للشحن 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 130 ريال سعودي.

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بلغ سعر مخدة من كاسا كمفورت مقاس 50*75 سم 39 ريال سعودي بدلاً من سعر 79 ريال سعودي.

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