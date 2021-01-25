شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 70% لمدة 5 أيام فقط خصومات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية هايبر بنده من أفضل المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً مختلفة على المنتجات الغذائية، حيث أنه يمتلك الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية، ولذلك فنحن سنذكر لكم في هذا المقال أفضل العروض المقدمة من متجر بنده لمواطني المملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية أفضل خصومات بنده ماركت: تخفيضات بنده بلغ سعر الزيت النباتي العربي إلى 20 ريال سعودي، بدلاً من سعر 31.75 ريال سعودي.

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عروض بنده اليوم مكرونة إيطاليانو بلغ سعرها 10 ريال سعودي، بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

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جبنة كريم قابلة للدهن بلغ سعرها 10 ريال سعودي.

بطاطس شيبس بلغ سعرها 10 ريال سعودي.

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عروض بنده الأسبوعية وصل سعر طحينة بلدي سمراء اللؤلؤة إلى 20 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده مخلل خيار صغير مغربي بلغ سعره 5 ريال سعودي.

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بلغ سعر مخلل فلفل طيبة إلى 5 ريال سعودي.

صدور دجاج بدون عظم بلغ 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 20.75 ريال سعودي.

سمان أسترا بلغ سعره 15 ريال سعودي، بدلاً من سعر 22.75 ريال سعودي.

بيض سمان بلغ سعره 10 ريال سعودي، بدلاً من سعر 11.50 ريال سعودي.

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