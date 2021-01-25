نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض نستو السعودية الخرج من 24 يناير حتى 26 يناير 2021 ثلاثة أيام الكبيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز عروض نستو اليوم بأقوى الخصومات والتخفيضات على جميع منتجاتها الأسبوعية والتي تتكون من جميع أنواع لفواكهه والخضروات مثل برتقال أبو سرة، ومانجو كينيا، وتفاح أحمر، والقرع المر محلي، وفول سعودي، وكيس بصل، وفليفلة خضراء، وليمون كبير، ويتوفر أيضا جميع أنواع المنظفات وأدوات العناية بالبشرة مثل شامبو جارنيه، وجونسون شامبو، وشامبو بانتين، ومطر داك وبريل سائل جلي الصحون،واومو مسحوق غسيل، وسانيتا ماكسرول، ومنعم الأقمشة كومفورت، وكولجيت معجون أسنان، دوف صابون سائل للاستحمام، فازلين بتروليوم جيلي، ويتوفر أيضا غير ذلك من المنتجات الأخرى في عروض نستو الأسبوعية.

عروض نستو السعودية

تحتوي عروض نستو الأسبوعية علي تخفيضات هائلة على جميع منتجاتها والتي تتكون من جميع أنواع الاجهزية الكهربائية مثل طقم أواني طهي مطلي بالرخام من رويال فورد، وصانع القهوة، وكوب السفر، ورويال برنس ترمس لحفظ السوائل، ورويال فوردبان كاكر، وطقم وسادة رقية السيارة، وطقم حاوبات تخزين 5 قطع، وطقم فرش السيارة، وحقيبة استد واستد لوحة الرسم، فلاش ميموري، وخلاط جيباي، وكليكون ماكينة صنع السندويتش، وخلاط اميكس، وماكينة حلاقه وقص الشعر للرجال من اولسن مارك، وميزان حرارة رقمي، وقوة مقيس كهرباء، ومقبس كهرباء، ويتوفر أيضا هواوي مات باد، وهواوي سماعات، وآيفون 12 برو ماكس، وهواوي نوفا 7 أي، واوبو اي 53، ريل مي 7، ولينوفو كي 12 نوت.

فقية دجاج مجمد 64.95 ريال.

لوز ليمون محمص 33.95 ريال.

حليب نيدو 61.95 ريال.

كيس بطاطا صغير 2.95 ريال.

اريال صابون غسيل 21.95 ريال.

ارز بسمتي تاج الهند 31.95 ريال.

فليفلة خضراء 2.95 ريال.

ليمون كبير 3.95 ريال.

ليمون كبير 4.95 ريال.

فول سعودي 5.95 ريال.

كيس البصل 4.95 ريال.

برتقال ابو سرة 2.95 ريال.

تفاح احمر 3.95 ريال.

مانجو 5.95 ريال.