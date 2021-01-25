شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية خصومات جبارة تصل ل 65% تخفيضات هائلة

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية بتقديم عروضاً مختلفة على الكثير من المنتجات بالأخص المنتجات الغذائية، حيث أنه يسعى دائماً في تقديم عروضاً لكي يستفاد مواطني المملكة العربية السعودية منها وفي هذا المقال سوف نذكر لكم أبرز هذه العروض. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده على المنتجات المختلفة: تخفيضات بنده بلغ سعر جبن قليل الدسم إلى 17.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 25.25 ريال سعودي.

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زبدة غير مملكة وصل سعرها إلى 7.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 17.25 ريال سعودي.

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فول مجروش مصري وصل سعره إلى 7.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية تنزيلات هايبر بنده على اللحوم: عروض بنده الأسبوعية فخد أسترالي بعظم وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بينما وصل سعره قبل العرض إلى 44.95 ريال سعودي.

فخد أسترالي بعظم وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بينما وصل سعره قبل العرض إلى 44.95 ريال سعودي. خصومات بنده فخد خروف أسترالي وصل سعره إلى 46.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض وكان 54.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده موزة غنم بالعظم أسترالي وصل سعره إلى 43.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي.

وصل سعر فيليه صدور الدجاج إلى 17.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.75 ريال سعودي.

أرجل دجاج التنمية وصل سعرها إلى 6.%0 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 10.95 ريال سعودي.

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