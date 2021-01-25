شوف عروض رنين على الملابس من 26 يناير حتى 27 يناير 2021

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عمر شويل - جدة تحتوي عروض رنين اليوم علي اقوي الخصومات علي جميع منتجاتها والتي هي تتكون من جميع انواع الملابس مثل طفم ايس كاب كروشيه+سكارف كروشيه بناتي كوره فرو اشكال والوان مختلفة،ودفاية بناتي 2 قطعة قطيفه ليكرا+لكلوك مقاس واحد رسومات،وتلبيسة حريمي كروشية برقبة الوان مختلفة،واسكارف حريمي كروشية 2 كورة فرو الوان مختلفة،وبيجامة حريمي فرو 2 قطعة تونك +بنطلون الوان مختلفة،ودفاية حريمي 2 قطعة قطيفه ليكرا مقاس خاص موديلات مختلفة وجه واحد،ودفاية حريمي 2 قطعة قطيفه ليكرا مقاس كبير رسومات،وبنطلون ليجن ليكرا سادة مقاس واحد،وبنطلون دفاية حريمي ليكرا قطيفة مقاس خاص موديلات مختلفة.

عروض رنين على الملابس اليوم

تتميز عروض رنين علي تخفيضات هائله علي جميع منتجاتها اليوميه والتي تتكون من كولون بناتي ليكرا مقاسات اشكال والوان مختلفة،واسدال بناتي فيزون مطبوع مقاس من سن 3 سنوات الي 10 سنوات الوان،وشال صوف كاروهان الوان واشكال،وشال صوف مقلم الوان واشكال،وشال صوف الوان واشكال،وبندانة طرحة قماش باستك عادي الوان،وطرحة كويتي الوان سادة،واسكارف فرو حريمي وجهين بكورة،وايس كاب كروشيه اشكال والوان،جوانتس حريمي نصف صوف،وطفم ايس كاب كروشيه+سكارف كروشيه اولادي اشكال والوان مختلفة،وطقم ملابس داخلي حريمي قطن مطبوع الوان ورسومات مختلفة 3 قطعة مقاس واحد.