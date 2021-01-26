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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض فتح الله حتى 31 يناير 2021 عروض التوفير في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض التوفير من فتح الله ماركت من العروض المميزة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف محافظات مصر ويقدم فتح الله الكثير من العروض المميزة اليوم وتستمر هذه العروض حتى نهاية الشهر الحالي، وتشمل العروض عدد كبير من الأدوات المنزلية التي يحتاجها المنزل مثل طقم علب ثلاجة من النوع ماتريكس مربع وطقم علب ثلاجة مستطيل ولأنشن بوكس ألوان ومساحة باركيه يد وفرشة بالجاروف ومساحة تميمة كماشة صغيرة ومكنسة وجاروف طويل بالمكنسة.
عروض فتح الله
تشمل عروض فتح الله ماركت جردل بالعصارة الوان سبيدو وجردل بالعصارة لون ليموني وجردل رافال فرنساوي وسلة مهملات مربعة وسبت غسيل بلاستك ألوان وباسكت دانتيلا الوان مربع وباسكت مدور الوانعلبة فريجو فريز نوفروست مستطيل وعلبة فريجو فريز نوفروست مستطيل 2 لتر وفود سيفر كريستال كبير مستطيلة وطقم ثلاجة مستطيل وسلة مهملات مربعة وسبت غسيل بلاستك ألوان وباسكت دانتيلا ألوان مربع وباسكت مدور الوان.
تحتوي آخر عروض فتح الله على عدد كبير من الأطباق المختلفة مثل طبق جاتوه مدور وطبق مقسم سناك بوول وطبق بلاستيك وغيط وطبق جاتوه مربع تركي والكثير من أطباق الجاتوه ذات الألوان والاستايل المميزة.
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