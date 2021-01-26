شوف عروض سنتر شاهين اليوم الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 يناير 2021 عروض 99 جنيه

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عمر شويل - جدة عروض سنتر شاهين اليوم الثلاثاء والأربعاء والتي تشهد خصومات كبيرة وهي عروض ال 99 جنية من سنتر شاهين ويعرف سنتر شاهين في مصر بانة من شركات بيع الأدوات المنزلية والمفروشات وجميع الأجهزة المنزلية الأساسية التي يحتاجها كل منزل ويتميز سنتر شاهين انه يقدم أدوات منزلية ذات جودة عالية وبأسعار مميزة للغاية، كما انه يقدم عروض أسبوعية على الكثير من الأدوات المنزلية الأساسية لكي يستطيع الجميع الاستفادة من كافة الخصومات والعروض التي يوفرها سنتر شاهين. عروض سنتر شاهين اليوم الثلاثاء والأربعاء

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