نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الحصرية مستمرة حتى 3 فبراير 2021 بأكبر التخفيضات والخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض بنده الحصرية و خصومات حتى 3 فبراير 2021 واكبر التخفيضات على بعض المنتجات الغذائية المقدمة من هايبر بنده لإسعاد عملائها الكرام Hyper_panda، كما تشمل عروض بنده على العديد من المنتجات العضوية وعروض 1+1، وأيضا العديد من الخصومات على أسعار المنتجات وتشمل العروض خصم خاص على شاشات التلفزيون جلوريا وأيضا أكياس سكر1 كيلو. كما يقدم هايبر بنده Hyper_panda اكبر الخصومات على المنسوجات المنزلية حصريا لعملاءها والمستمرة حتى 3 فبراير 2021. سوف نتعرف على اقوي عروض بنده من خلال مجلة بنده الأتية:

اقوي خصومات هايبر بنده الموفرة

عروض وخصومات بنده المتميزة والخاصة لمده خمسة أيام تبدأ من يوم الجمعة 22 يناير 2021 وتبقى مستمرة العروض حتى يوم الثلاثاء المقبل 26 يناير 2021 في عروض الأسبوع المتميز:

عرض متميز وخاص على ورق المطبخ أونو 1+1 28 سم6 رول+ 2 رول هدية بسعر 18.75 ريال سعودي.

عرض بنده 1+1مناديل للوجه أونو عبوة إعادة تعبئه (10 عبوة × 180 مناديل) بسعر 29.95 ريال سعودي.

اقوي عروض بنده الموفرة

بنفكر عملاء عروض بنده من اليوم و مستمرة حتى يوم 3 فبراير 2021 يقدمها لكم هايبر بنده بالسعودية.

عرض متميز اثنين 1+2 زجاجة زيت زيتون من الراقي بحجم 250 مل بسعر 12.75 ريال سعودي حصريا من عروض بنده بالسعودية.

عرض بنده الخاص على حليب المراعي 12 ×1لتر بسعر 37.95 ريال سعودي فقط، بدلا من 44.95 ريال سعودي.

اقوي عروض بنده لهذا الأسبوع على زجاج مياه برين 40 زجاجة 330 مل بسعر 15.50 ريال سعودي فقط، بدلا من 2175 ريال سعودي.

عرض خاص من بنده على معجون أسنان كولجيت 75 مل بسعر 23.75 ريال سعودي.

عروض وخصومات بنده بالسعودية

اكبر العروض والخصومات الحصرية على بعض المنتجات من هايبر بنده لمده اربع أيام بدايتها من يوم السبت 23 يناير 2021 و مستمرة لمده 4 أيام حتى يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 .

عرض متميز هذا الأسبوع من هايبر بنده بالسعودية الموفر على شاشة امبكس جلوريا 50 بوصه، سمارت تي في،4kuHD شاشة LED بسعر 899 ريال سعودي فقط مع توصيل المنتج مجانا.

عرض متميز من هايبر بنده لمده ثلاثة أيام فقط 1+1 حفائض أطفال كلوت أولادي وبناتي مقاس 3/4/5/6 بسعر 7,675 ريال سعودي فقط.

سوف تنتهي عروض بنده يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 حتى نفاذ الكمية