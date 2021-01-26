نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات الايفون في السعودية وتخفيضات ابل من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات الايفون من ابل تجدوها معنا اليوم، حيث أطلقت ابل أحدث جوالاتها ايفون 12، وتبعه سلسلة جوالات ايفون برو وايفون برو ماكس، وايفون ميني، لذا يهتم متجر جرير للجوالات بتقديم أقوى عروض الايفون، والتي تتميز بأسعارها التي لا تقبل المنافسة.

عروض جرير للجوالات الايفون في السعودية وتخفيضات ابل من مكتبة جرير

تهتم جرير دائمًا بتوفير كافة إصدارات جوالات الايفون في السعودية، نظرًا للإقبال معظم المقيمين في السعودية على هذه الفئة من الهواتف، خاصةً ايفون 12 وايفون 11 بكافة إصداراتهما، ولهذا نعرض لكم دومًا أحدث عروض جرير للجوالات ايفون بتحديث مستمر وفقًا لما هو معلن على موقع مكتبة جرير الرسمي.

سعر ايفون 12 في جرير

تجدون في التالي عروض مكتبة جرير للجوالات على أحدث إصدارات ايفون 12 في السعودية:

سعر ايفون 12 في جرير سعة 128 جيجابايت الجيل الخامس، 4049 ريال سعودي.

سعة 128 جيجابايت الجيل الخامس، 4049 ريال سعودي. سعر iphone 12 جرير سعة 64 جيجابايت الجيل الخامس، 3799 ريال سعودي.

سعة 64 جيجابايت الجيل الخامس، 3799 ريال سعودي. سعر ايفون ١٢ جرير سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس، 4549 ريال سعودي.

سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس، 4549 ريال سعودي. سعر ايفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس، 5699 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 برو ماكس سعة 128 جيجابايت الجيل الخامس، 5199 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 ميني سعة 128 جيجابايت الجيل الخامس، 3549 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 ميني سعة 256 جيجابايت الجيل الخامس، 4049 ريال سعودي.

سعر ايفون 12 ميني سعة 64 جيجابايت الجيل الخامس، 3299 ريال سعودي.

سعر ايفون١١ في جرير

في التالي تجدون معنا كافة عروض جرير اليوم على هواتف ابل ايفون 11 في السعودية:

سعر جرير ايفون١١ سعة 128 جيجابايت الجيل الرابع، 3299 ريال سعودي.

سعة 128 جيجابايت الجيل الرابع، 3299 ريال سعودي. سعر جرير iphone 11 سعة 64 جيجابايت الجيل الرابع، 2999 ريال سعودي.

سعة 64 جيجابايت الجيل الرابع، 2999 ريال سعودي. سعر ايفون 11 برو ماكس سعة 256 جيجابايت الجيل الرابع، 5249 ريال سعودي.

سعر ايفون 11 برو ماكس سعة 64 جيجابايت الجيل الرابع، 4599 ريال سعودي.

سعر ايفون 11 برو ماكس سعة 512 جيجابايت الجيل الرابع، 5999 ريال سعودي.

سعر ايفون 11 برو سعة 512 جيجابايت الجيل الرابع، 5599 ريال سعودي.

سعر ايفون 11 برو سعة 64 جيجابايت الجيل الرابع، 4199 ريال سعودي.

عرضنا عليكم عروض جرير للجوالات ابل بأحدث إصدراتها من ايفون 12، وايفون 12 برو، وايفون 12 برو ماكس، وايفون ميني، وكذلك ايفون 11، وايفون 11 برو، وايفون 11 برو ماكس، ويمكنكم الإستفادة من عروض الايفون في جرير من خلال التسوق وطلب المنتج من موقع جرير الرسمي على الإنترنت.