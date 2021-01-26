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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض بنده هايبر بنده اليوم عروض مهرجان التسوق في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل عروض بنده هايبر بنده اليوم على السلع الأساسية والعروض الطازجة نبدأها ب 500 جم من التمر المدجول ديل مونتي ب 9.95 ريال، يوسفي باكستاني ب 2.50 ريال، كيلو مانجو بيروفي ب 6.95 ريال، والبرتقال مخصص للعصير مصري ب 2.95 ريال، كيلو من الملفوف التركي أحمر اللون ب 2.95 ريال، كيلو من الفلفل الأصفر مصري أو مغربي ب 7.95 ريال، كيلو من الأفوكادو كولومبي ب 9.95 ريال، باذنجان محلي ب 2.95 ريال، والملفوف الأخضر ب 1.25 ريال، كيلو بطاطس محلي ب 1.95 ريال، كيلو جزر نوفا محلي ب 2.95 ريال، شمندر ب 2.95 ريال، خس رومي ب 3.95 ريال، تمر عرجون كيلو ب 7.95 ريال، كيلو تمر سكري مكنوز الأصيل ب 8.95 ريالن سكري رطب عرجون ب 12.95 ريال.
أفضل عروض بنده هايبر بنده اليوم عروض مهرجان التسوق
400 جم شاورما دجاج اليوم ب 15.95 ريال، أفخاد دجاج اليوم 450 جم ب 5.50 ريال، 600 جم أسترا سمان ب 15.95 ريال، بدلا من 22.75 ريال، أجنحة دجاج طازجة الوطنية 450 جم ب 3.25 ريال، جمبري مطبوخ بحري ب 27.95 ريال.
أفضل عروض بنده هايبر بنده اليوم مهرجان الأسماك
سلمون نرويجي كامل ب 49.95 ريال، ستيك سلمون نرويجي ب 66.95 ريال، زيت زيتون بكر الرقي 2 لتر ب 39.95 ريال، قاروص بحري ب 22.95 ريال، سمك بلطي ب 19.95 ريال، جمبري منظف نقوة ب 59.95 ريال، نسرة ب 9.95 ريال، هامور ب 39.95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده الأجبان
مربي التوت الشامي ب 12.95 ريال، صدر ديك رومي مدخن أمريكانا ب 72.95 ريال، زيتون أسود ماتون مغربي ب 20.95 ريال، مخلل فلفل طيبة ب 17.95 ريال، زيتون كالاماتا يوناني كولوسال ب 24.95 ريال، زيتون مشوي حراق ب 46.95 ريال.
عروض بنده هايبر بنده متنوعة
سميد خشن ب 5.95 ريال، ليمون أسود حبة كامله ب 19.95 ريال، زنجبيل مطحون ب 25.95 ريال، فريكا ب 8.95 ريال، لوز صنوبري ب 59.95 ريال، مكسرات مشكلة عادي ب 49.95 ريال، علبة كرواسون 5 حبات ب 11.95 ريال، 6 حبات كب كيك مشكل ب 16.95 ريال، كيك إنجليزي بالفانيلا ب 5.95 ريال، خبز برجر أبيض بالسمسم يومي 6 حبات ب 2.95 ريال، شرائح خبز أسمر لوزين 600 جم ب 4.95 ريال، خبز البرجر بالبطاطس لوزين 400 جم ب 5.25 ريال.
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