نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اكسترا على اكسسوارات الجوال لجميع الماركات Extra stores في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر عروض اكسترا المميزة في إبهار العملاء بتقديم أجود أنواع اكسسوارات الجوال للماركات العالمية المختلفة، وتتضمن العروض تخفيضات على المنتجات تتخطى الـ 40%، وتوفر الشركة التوصيل للمنزل أو الاستلام من المعرض حسب طلب العملاء والتوصيل متاح إلى أي مدينة في المملكة العربية السعودية، تقدم شركة Extra للأجهزة الإلكترونية والمنزلية العديد من المنتجات والماركات العالمية المختلفة فمن بين المنتجات التي تقدمها الجوالات واكسسواراتها والأجهزة اللوحية والمكتبية والأجهزة المنزلية والكهربائية المختلفة والأجهزة الصغيرة وألعاب الفيديو، وتمتلك الشركة 50 فرعاً في مختلف أنحاء ومدن المملكة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

عروض اكسترا على اكسسوارات الجوال

تقدم شركة Extra أفضل العروض على الجوالات واكسسوارات الجوال، كما توفر أحدث صيحات التكنولوجيا في مجال الإلكترونيات ومن بين العروض المقدمة الآن في موقع الشركة الإلكتروني المنتجات التالية:

بليف شاحن سيارة سريع بقدرة 5 أمبير ب3 مخارج، احصل على خصم 49.27% على المنتج، المنتج متوفر بقيمة 35 ريال سعودي، بدلاً من 69 ريال.

شاحن سيارة موشي يو إس بي نوع سي، المنتج متوفر بسعر 90 ر.س بدلاً من 179 ر.س خارج العرض.

بي كيو أي شاحن لاسلكي، 10 وات، احصل عليه الآن بسعر 70 ريال بدلاً من 139 ريال، بخصم يصل 49.64%.

آبل إيربودز برو، أبيض اللون اشتريه الآن من موقع اكسترا واحصل على خصم قدره 21.68%، حيث يعرض الآن بسعر 939 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي.

هواوي، فري بدز 3، مع تقنية إلغاء الضجيج الذكية، أسود اللون متوفر بسعر 499 ريال بعد 659 ريال بخصم يصل إلى 24.27%، ويعد واحداً من المنتجات الأكثر مبيعاً في الشركة.

سامسونج جالاكسي بدز بلس، أبيض اللون متوفر بسعر 549 ريال سعودي.



آنكور سماعة صوت محمولة بلوتوث متوفرة باللون الأسود بسعر 209 ريال بدلاً من 349 ريال وخصم 40.11%.

مكبر صوت بلوتوث محمول ريماكس، متوفر باللون الأبيض من المنتجات الأكثر مبيعاً بسعر 57 ريال بدلاً من 114 ريال.

سماعة بلوتوث هواوي، بطارية 700 مللي أمبير، رمادي اللون بسعر 219 ريال متوفر الآن.



أنكور سماعة صوت محمولة، متاحة باللون الأسود بخصم 40.17%، احصل عليه الآن بسعر 137 ر.س بدلاً من 229 ر.س.

جووي ماكس مكبر صوت متعدد، مموه متوفر بسعر 219 ر.س.