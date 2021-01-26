شوف تخفيضات ساكو الاخيرة حكمت كل التوقعات خصومات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة تخفيضات ساكو على المنتجات المختلفة، ساكو من أفضل المتاجر التي تقوم ببيع مستلزمات المنزل بأعلى الماركات العالمية، كما أن ساكو يقوم دائماً بتقديم عروضاً تصل إلى 50% إلى مواطني المملكة العربية السعودية وفي هذا المقال سنقوم بتقديم العروض المقدمة من ساكو. تخفيضات ساكو عروض ساكو على أجهزة المنزل سعر مكواة البخار فيليبس 2300 واط إلى 145 ريال سعودي. بلغ سعر فرشاة تمليس الشعر فيليبس إلى 199 ريال سعودي. عصارة فواكه 700 واط 230 فولت 2 لتر بلغ سعرها إلى 509 ريال سعودي. غلاية 1.5 لتر 2200 واط بلغ سعرها 142.00 ريال سعودي. عصارة 1.5 لتر 500 واط فيفا فيلبس بلغ سعره 315 ريال سعودي. تنزيلات ساكو اقوى واضخم تنزيلات لهذا الموسم هى تنزيلات ساكو. سعر غلاية 1.7 لتر فولاذ وصل إلى 189.00 ريال سعودي. مكواة بخار 2600 واط عناية مثالية بالملابس بلغ سعرها 296 ريال سعودي. ماكينة حلاقة فيليبس مع 4 ملحقات وصل سعره إلى 85 ريال سعودي. مكواة بخارية فيليبس وصل سعره إلى 279 ريال سعودي. مكواة بخارية 1000 واط بلغ سعره إلى 169 ريال سعودي. خصومات ساكو خصومات ساكو علي الاجهزة المنزلية. وصل سعر ماكينة حلاقة فيليبس إلى 95 ريال سعودي. وصل سعر القلاية الهوائية إلى 999 ريال سعودي. سعر المكواة البخارية 1200 واط وصل إلى 229 ريال سعودي. سعر القلاية الهوائية السريعة 0.8 كجم بلغ 469 ريال سعودي. بلغ سعر القلاية الهوائية الرقمة 1.4 كجم إلى 1.249 ريال سعودي. عروض ساكو عروض ساكو على الجوالات هي الاقوى هذا الموسم. بلغ سعر هاتف آيفون 12 بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 4.449 ريال سعودي. هاتف آيفون 12 ميني بسعة حجم “128 جيجابايت” بلغ سعره 3.439 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف آيفون 12 برو بسعة حجم “256 جيجابايت” إلى 5.199 ريال سعودي. بلغ سعر هاتف آيفون 12 بسعة حجم “128 جيجابايت” إلى 3.949 ريال سعودي.

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