شوف عروض بنده الأسبوعية أفضل خصومات بنده 2021 تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أفضل خصومات بنده 2021 يوجد لمتجر بنده الكثير من الفروع في المملكة العربية السعودية، ولذلك فيمكن لأي شخص متواجد بالمملكة أن يستفيد من تلك العروض وفي هذا المقال سوف نتناول سوياً أفضل العروض المقدمة من متجر بنده. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده المختلفة: تخفيضات بنده ستيك كيوب رول بقري كولومبي بلغ سعره 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 64.95 ريال سعودي.

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عروض بنده الأسبوعية سعر المفروم البقري البرازيلي بلغ 24.95 ريال سعودي.

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فخذ خروف أسترالي بالعظم بلغ سعره 36.95 ريال سعودي.

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برجر بقري برازيلي بلغ سعره 28.95 ريال سعودي.

فخذ خروف أسترالي بدون عظم وصل سعره إلى 44.95 ريال سعودي.

وصل سعر أرجل سيقان دجاج إلى 6.50 ريال سعودي.

دجاجة كاملة متبلة بلغ سعرها إلى 14.50 ريال سعودي.

وصل سعر الجمبري المطبوخ إلى 29.95 ريال سعودي.

سعر الجمبري المنظف بلغ 62.95 ريال سعودي.

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